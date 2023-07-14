İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Yayınlanma: 14.07.2023 - 12:05

Güncelleme: 14.07.2023 - 12:23

'Güneşi Beklerken', 'Aşk Yalanı Sever', 'Lise Devriyesi' gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, Hande Ünal ile 2021 yılında evlenmişti. geçen günlerde bebek beklediklerini duyurmuştu. Mutlu çiftin bebeklerinin cinsiyeti de belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre son olarak “Barış Akarsu Merhaba” filmindeki başarılı performansıyla takdir toplayan İsmail Ege Şaşmaz'ın kızı olacağı açıklandı.