Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı çiftinin bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Yayınlanma: 14.07.2023 - 08:13

Güncelleme: 14.07.2023 - 08:16

Ünlü oyuncu Ezgi Mola geçen aylarda sevgilisi Mustafa Aksakallı ile sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Gündeme bomba gibi düşen nikahın ardından Ezgi Mola'dan hamilelik müjdesi geldi.

ENİS ARIKAN'DAN SÜRPRİZ PARTİ

Mola'nın bebeğinin cinsiyetini duyurmak için yakın arkadaşı olan oyuncu Enis Arıkan sürpriz bir parti düzenledi.

Parti, adeta ünlüler geçidine döndü. Çiftin kalabalık dost çevresi, kendilerini yalnız bırakmadı.

CİNSİYETİ BELLİ OLDU

Çiftin dostları, ''Jr. Mustafa geliyor'' paylaşımları yaptı. Bebeğin cinsiyetinin erkek olduğu belli oldu.

Murat Boz, çiftin yakın arkadaşları arasında yer alıyor. Kendisi de, etkinlikte çiçeği burnunda anne ve babanın yanındaydı.

Enis Arıkan, neşeli karakteri ile mikrofonu elinden düşürmedi.

"BİZİMKİLER DÜĞÜN DAHİ YAPMADI, BABY SHOWER DA YAPMAZDI"

Parti sonrası Instagram hesabından açıklama yapan oyuncu Enis Arıkan "Tabi ki de partiyi ben organize ettim. 2 gün önce öğrendim ve cinsiyeti sadece ben biliyordum. Bizimkiler böyle süslü şeyler sevmez, ben de böyle şeyleri çok seviyorum. Geyik olsun... Alaçatı'da olan arkadaşlarımızı davet ettim güldük, eğlendik. Bizimkiler düğün dahi yapmadı böyle baby shower falan yapmazlardı. Ben hırsımdan yaptım tabi" dedi.