Oyuncu Uğur Pektaş, yıllar sonra ekranlara geri dönüyor
Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Uğur Pektaş, uzun bir aranın ardından ekranlara geri dönüyor. Pektaş, "Teşkilat-ı Mahsusa Trablus" dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıkacak.
Fenomen dizi Arka Sokaklar'da ve popüler yarışma programı Survivor'da adını geniş çevrelere duyuran oyuncu Uğur Pektaş, bir süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.
Son yıllarda tasavvufla ilgilenen Pektaş, 6,5 yıllık aranın ardından TRT Dijital'de yayınlanacak olan bir dizide rol alacak.
DİZİNİN ÇEKİMLERİ BAŞLADI
Pektaş'ın yeni projesinden bahseden gazeteci Arif Hür, "İçsel yolculuğunu sürdürürken oyunculuk hususunda kendisini her daim geliştirmeyi arzu eden Pektaş, 6.5 yıl aradan sonra ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Pektaş, TRT'nin dijital için hazırladığı 'Teşkilat-ı Mahsusa Trablus' adlı projede rol alacak. TRT Dijital'de yayınlanacak 'Teşkilat-ı Mahsusa Trablus'un çekimleri de geçtiğimiz haftalarda başladı. Türkiye, Tunus ve Cezayir'de çekimlerinin gerçekleşeceği dizi, gerçek bir ajan hikayesini konu edinecek" dedi.
Bir süredir görüntülenmeyen Uğur Pektaş, son olarak Harf Devrimi'ni ve kadınları hedef aldığı ifadelerle bilinen Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesinde görüntülenmişti.
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