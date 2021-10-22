Kanserle mücadele eden oyuncu Boğaç Aksoy'dan güzel haber: 'Son kez hastanedeyim'
Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Volkan Komiser rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Boğaç Aksoy, bir süredir lenf kanseriyle mücadele ediyordu. Boğaç Aksoy, lenfoma tedavisinin nasıl gittiğini anlattı. Ünlü oyuncu, "Sevgili dostlarım Allah'ın izniyle son kez hastanedeyim" dedi.
Kanal D’nin fenomen dizisi Arka Sokaklar dizisinde Volkan Komiser karakterini canlandırmış olan Boğaç Aksoy, geçtiğimiz aylarda lenfoma kanseri teşhisi konulduğunu duyurmuştu.
Bir süredir
tedavi gören Aksoy, sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunarak sağlık
durumuna ilişin takipçilerini bilgilendiriyor.
Son olarak yeni bir video paylaşan Aksoy, güzel haberi duyurdu.
Aksoy, sağlık durumuna ilişkin şu ifadeleri
kullandı:
"Sevgili dostlarım Allah'ın izniyle son
kez hastanedeyim... Kök hücre tedavisine Covid atlattığım için biraz geç
başladık ama çok şükür iyiyim bomba gibiyim... Bundan sonra sizlerin karşısında
daha güzel Haberler ile olmayı umuyorum... 2 ay içinde geri dönüyorum Rabbim
izin verirse... Bu zamana kadar yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum
duanızı eksik etmeyin... Sizleri seviyorum... Kendinize çok iyi bakın."
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