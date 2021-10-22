Kanserle mücadele eden oyuncu Boğaç Aksoy'dan güzel haber: 'Son kez hastanedeyim'

22 Ekim 2021 Cuma, 09:15

Kanal D’nin fenomen dizisi Arka Sokaklar dizisinde Volkan Komiser karakterini canlandırmış olan Boğaç Aksoy, geçtiğimiz aylarda lenfoma kanseri teşhisi konulduğunu duyurmuştu.

Bir süredir tedavi gören Aksoy, sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunarak sağlık durumuna ilişin takipçilerini bilgilendiriyor.

Son olarak yeni bir video paylaşan Aksoy, güzel haberi duyurdu.

Aksoy, sağlık durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili dostlarım Allah'ın izniyle son kez hastanedeyim... Kök hücre tedavisine Covid atlattığım için biraz geç başladık ama çok şükür iyiyim bomba gibiyim... Bundan sonra sizlerin karşısında daha güzel Haberler ile olmayı umuyorum... 2 ay içinde geri dönüyorum Rabbim izin verirse... Bu zamana kadar yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum duanızı eksik etmeyin... Sizleri seviyorum... Kendinize çok iyi bakın."