Ümit Erdim kimdir? Ümit Erdim kaç yaşında, nereli?

45 kilo vermesiyle bilinen Ümit Erdim, 2017 yılında Seda Çınar ile evlenmişti. Sessiz sedasız boşanan çift, haberin yayılmasıyla merak konusu oldu. Peki, Ümit Erdim kimdir? Ümit Erdim kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.05.2024 - 10:37
Ümit Erdim kimdir? Ümit Erdim kaç yaşında, nereli?
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2017 yılında dünya evine giren Ümit Erdim ve Seda Erdim çifti boşandı. Bu gelişmenin ardından Ümit Erdim'in hayatı ve kariyeri merak edildi. Peki, Ümit Erdim kimdir? Ümit Erdim kaç yaşında, nereli?

ÜMİT ERDİM KİMDİR?

Ümit Erdim, 15 Haziran 1985 yılında Kocaeli’nde doğdu. İlkokul ve ortaokuldan sonra, İzmit Atılım Anadolu Lisesi'ni bitirdi. 1998 - 2003 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında oynadı.

1997 yılında Böyle mi Olacaktı adlı dizide konuk oyuncu olarak başladığı sanat yaşamı Hayat Bilgisi, Gönül ve Selena adlı dizilerle devam etmiştir. Birçok dizide rol almıştır. Katıldığı Can Dostum adlı köpek eğitim yarışmasında birinci olmuştur. Mike adında bir köpeği vardır. İstanbul'da bir lokanta işletmektedir. 2015 yılının Ocak ayında 3. sezonu başlayan "Benzemez Kimse Sana" programında jüri üyeliğini yapmıştır.

ÜMİT ERDİM EVLİ Mİ?

22 Mayıs 2017 yılında Seda Çınar ile evlenmiştir. 2024 yılında boşanmıştır. Erdim'in 2 kız çocuğu vardır.

Oynadığı Diziler

  • Böyle mi Olacaktı? (Konuk) 2002
  • Hayat Bilgisi (Varmısın Arif) Kanal D - Show TV 2003 - 2006
  • Gönül (Cemali) Kanal D 2006
  • Selena (Zülfikar Yıldız) atv 2006 - 2009
  • Adanalı (Konuk) atv 2008 - 2009
  • Teyzanne (Damperli) Star TV 2009
  • Benzemez Kimse Sana Star TV 2012
  • Doksanlar atv 2013
  • Kapanmadan Kazan (Konuk) atv 2013
  • Şefim (Konuk) atv 2013
  • Doksanlar atv 2013
  • Benzemez Kimse Sana (Juri Üyesi) Star TV 2015
  • Can tertip

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