Yayınlanma: 17.05.2024 - 10:37

Güncelleme: 17.05.2024 - 10:37

2017 yılında dünya evine giren Ümit Erdim ve Seda Erdim çifti boşandı. Bu gelişmenin ardından Ümit Erdim'in hayatı ve kariyeri merak edildi. Peki, Ümit Erdim kimdir? Ümit Erdim kaç yaşında, nereli?

ÜMİT ERDİM KİMDİR?

Ümit Erdim, 15 Haziran 1985 yılında Kocaeli’nde doğdu. İlkokul ve ortaokuldan sonra, İzmit Atılım Anadolu Lisesi'ni bitirdi. 1998 - 2003 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında oynadı.

1997 yılında Böyle mi Olacaktı adlı dizide konuk oyuncu olarak başladığı sanat yaşamı Hayat Bilgisi, Gönül ve Selena adlı dizilerle devam etmiştir. Birçok dizide rol almıştır. Katıldığı Can Dostum adlı köpek eğitim yarışmasında birinci olmuştur. Mike adında bir köpeği vardır. İstanbul'da bir lokanta işletmektedir. 2015 yılının Ocak ayında 3. sezonu başlayan "Benzemez Kimse Sana" programında jüri üyeliğini yapmıştır.

ÜMİT ERDİM EVLİ Mİ?

22 Mayıs 2017 yılında Seda Çınar ile evlenmiştir. 2024 yılında boşanmıştır. Erdim'in 2 kız çocuğu vardır.

Oynadığı Diziler