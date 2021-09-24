Zafer Algöz'den çok sert Serdar Ortaç yorumu
Ünlü oyuncu Zafer Algöz, Serdar Ortaç'ın tartışma yaratan Beşiktaş'a yönelik sözleriyle ilgili "Varlığından bir fayda görmedik. Yokluğu bizim için kazançtır" diyerek tepkisini gösterdi.
Ünlü popçu Serdar Ortaç, Adana Demir’in 3-0 geriye düştüğü ve 3-3 beraberlikle bitirdiği maç sonrası Beşiktaş taraftarını kızdıracak harekette bulunmuştu.
Adana’da sahne aldığı bir mekanda Adanalılar’ı kutlayan Ortaç, kutlama esnasında argo ifadeler kullanmıştı.
“Bu şarkıyı Adana için söylüyoruz” deyip, mekandakileri dansa davet etmişti.
ÖZÜR DİLEMİŞTİ
Tepkiler sürerken; Serdar Ortaç, tüm yaşananlar üzerine sosyal medyadan bir özür paylaşımı yapmıştı.
Ortaç, paylaştığı videoda "O gece Adana'da konserde bir seyirci telefonunu gösterdi. Israrla 'Bunu söyle abi' dedi. Ben de öyle dedim. Yani kimin kiminle maç yaptığını bile bilmem. Futbolla işim yok. Adana'yı gaza getireyim derken öbür tarafı sinirlendirdim. Beşiktaş'tan özür diliyorum" sözlerine yer vermişti.
ZAFER ALGÖZ'DEN ÇOK SERT TEPKİ
Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşım yapan oyuncu Zafer Algöz, Ortaç'a sert ifadelerle yüklendi.
Algöz açıklamasında "Serdar Ortaç kim be? Beşiktaş taraftarı böyle ufak işlerle uğraşmasın. İşimize bakalım. Varlığından bir fayda görmedik. Yokluğu bizim için kazançtır" ifadelerini kullandı.
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