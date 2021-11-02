Zafer Algöz, Üç Kuruş dizisinin kadrosuna katıldı

Ay Yapım tarafından çekilen 'Üç Kuruş' dizisi 1 Kasım akşamı yayınlanan ilk bölümü ile ses getirdi. Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade ve Aslıhan Malbora gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Üç Kuruş dizisine, son olarak Zafer Algöz de dahil oldu. Algöz, Nesrin Cavadzade'nin babasını oynayacak.

cumhuriyet.com.tr
02 Kasım 2021 Salı, 15:28
Zafer Algöz, Üç Kuruş dizisinin kadrosuna katıldı
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Fenomen dizi 'Çukur'un ardından Ay Yapım'ın Show TV için çektiği yeni dizi "Üç Kuruş"un ekran macerası başladı. Murat Uyurkulak, Damla Serim ve Eset Akçilad’ın yazdığı dizi Sarıyer'de kurulan renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın hikayesiyle gündem oldu.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başrol oyuncularından Nesrin Cavadzade ikinci bölümde seyirci karşısına çıkacak.

Bir mafya liderinin kızı Bahar'a hayat verecek olan Cavadzade'nin babası Nezih'i kimin canlandıracağı uzun süredir merak konusuydu. Rol usta oyuncu Zafer Algöz'ün oldu. 

Sinan Öztürk'ün yönettiği dizide Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer,  Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit'ten oluşan oyuncu ekibi görev alıyor.



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