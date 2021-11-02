Zafer Algöz, Üç Kuruş dizisinin kadrosuna katıldı

02 Kasım 2021 Salı, 15:28

Fenomen dizi 'Çukur'un ardından Ay Yapım'ın Show TV için çektiği yeni dizi "Üç Kuruş"un ekran macerası başladı. Murat Uyurkulak, Damla Serim ve Eset Akçilad’ın yazdığı dizi Sarıyer'de kurulan renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın hikayesiyle gündem oldu.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başrol oyuncularından Nesrin Cavadzade ikinci bölümde seyirci karşısına çıkacak.

Bir mafya liderinin kızı Bahar'a hayat verecek olan Cavadzade'nin babası Nezih'i kimin canlandıracağı uzun süredir merak konusuydu. Rol usta oyuncu Zafer Algöz'ün oldu.

Sinan Öztürk'ün yönettiği dizide Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit'ten oluşan oyuncu ekibi görev alıyor.