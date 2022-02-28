Oyuncular Birliği (SAG) Ödülleri 28. kez sahiplerini buldu
Oscar’ın provası olarak görülen SAG (Screen Actors Guild - Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri, 2022'de de sahiplerini buldu. Amerika Birleşik Devletleri’nde 28. kez düzenlenen törene, Ukrayna’ya destek mesajları damga vurdu. Ted Lasso' ve 'Succession' dizileri ile 'CODA' filminin büyük ödülü aldığı törende Helen Mirren de Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görüldü.
Fotoğraf: AP
Bu yıl 28’incisi düzenlenen SAG Screen Actors Guild - Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri kazananları belli oldu. Amerikan Sinema Oyuncuları Derneği tarafından verilen SAG Ödülleri'nde sinema ve televizyon dalında en iyiler belirlendi.
Fotoğraf: Reuters
Los Angeles’taki Barker Hangar’da düzenlenen ve 27 Şubat'a ertelenen ödül törenine ünlü isimler adeta akın etti. Hollywood’un ünlü oyuncuları, Ukrayna’ya desteklerini ve Rusya’ya tepkilerini gösterdi. Michael Douglas, Lady Gaga, Tyler Perry gibi ünlü isimler Ukrayna'ya destek mesajlarını gönderdi.
Fotoğraf: Reuters
Törende, Yaşam Boyu Başarı Ödülü Helen Mirren'a takdim edildi.
Fotoğraf: Reuters
İşte 2022 SAG Ödülleri kazananları....
SİNEMA
En İyi Kadın Oyuncu
Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye)
En İyi Erkek Oyuncu
Will Smith (King Richard)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Ariana DeBose (West Side Story)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Troy Kotsur (CODA)
En İyi Oyuncu Ekibi
CODA (Apple Original Films)
En İyi Dublör Performansı
No Time to Die
TELEVİZYON
En İyi Kadın Oyuncu (Drama)
Jung Ho-yeon (Squid Game)
En İyi Erkek Oyuncu (Drama)
Lee Jung-Jae (Squid Game)
En İyi Kadın Oyuncu (Komedi)
Jean Smart (Hacks)
En İyi Erkek Oyuncu (Komedi)
Jason Sudeikis (Ted Lasso)
En İyi Ekip Performansı (Drama)
Succession (HBO)
En İyi Ekip Performansı (Komedi)
Ted Lasso (Apple TV Plus)
En İyi Dublör Performansı (Dizi)
Squid Game
En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi/Tv Filmi)
Kate Winslet (Mare of Easttown)
En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi/Tv Filmi)
Michael Keaton (Dopesick)
İlgili Haberler
- Cesar Ödülleri 47. kez sahiplerini buldu
- Oscar ödüllü oyuncu, savaşın ortasına gitti: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını belgesel yapacak
- 94. Oscar Ödülleri töreninde bazı ödüller önceden verilecek
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
En Çok Okunan Haberler
- İçi su dolu çukura düşen 2 çocuk kurtarılamadı
- Efsane futbolcu savaşa katılmak için kariyerini dondurdu
- Rusya'nın Belarus hamlesi
- Putin'in nükleer mesajının asıl hedefi
- Aydın'da servis minibüsleri çarpıştı: 11 yaralı
- Manisa'da 1,5 ton sahte içki ele geçirildi
- Hamsiden sonra istavrit de artık tezgahlardan çekiliyor
- Ünlü Ukraynalı ressam Pryimachenko'nun 25 eseri yandı
- Nebati: 'En yüksek büyüme sağlayan ülke olduk'
- Servis minibüsleri çarpıştı: Çok sayıda yaralı