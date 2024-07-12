Oyunculuğa 'annelik' molası vermişti Aslı Enver'in yeni projesi belli oldu

Yayınlanma: 12.07.2024 - 16:12

Güncelleme: 12.07.2024 - 16:12

Aslı Enver’in yeni projesi merak konusuydu. Kızı Elay’ın bir yaşına girmesiyle çalışma hayatına dönme kararı alan başarılı oyuncu Tims&B’nin Netflix için çekeceği "Kuşatma" dizisiyle el sıkıştı.

Dizinin senaryosu yazdığı "Kiralık Aşk", "Ufak Tefek Cinayetler", "Kuş Uçuşu", "Şahane Hayatım" gibi çok özel senaryolarla büyük fark yaratan Meriç Acemi’ye ait.

Dizinin yönetmen koltuğunda Kapadokya’da çekilen "Siyah Kalp" dizisini kuracak ve ilk bölümlerine imza atacak olan Uluç Bayraktar oturacak. Dizi oldukça zor iki karakter olan Nihal ve Osman’ın karşılıklı hamlelerle adeta bir satranç oyunu gibi ilerleyen güç savaşını ve kuşatmaya konu olan yalının derinliklerindeki gizemli ve sarsıcı hikâyeyi konu alıyor. Aslı Enver’e projede birbirinden ünlü isimler eşlik edecek.

