Aslı Enver kızı Elay'la objektif karşısında: 'İki gözümün çiçeği'

Yayınlanma: 13.06.2024 - 09:45

Güncelleme: 13.06.2024 - 09:45

Oyuncu Aslı Enver, 12 Kasım 2022'de iş insanı Berkin Gökbudak ile sade bir nikâh töreniyle evlenmiş, kızı Elay'ı ise 4 Temmuz 2023'te kucağına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.

Aslı Enver, kızı Elay'ın yüzünü doğumdan aylar sonra sosyal medya hesabından yayımladığı bu fotoğraflarla göstermişti.

İlk kez anne olmanın sevincini yaşayan Aslı Enver, zaman zaman sosyal medya hesabı üzerinden kızı Elay ile yaptığı eğlenceli paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.

Kızıyla objektif karşısında poz veren 40 yaşındaki oyuncu, bebeğine, "İki gözümün çiçeği" sözleriyle seslendi. Aslı Enver'in kızıyla çektirdiği fotoğrafına; Melisa Sözen, Begüm Akkaya, Selin Şekerci, Eda Ece, Sinem Uslu, Şükran Ovalı ve Defne Samyeli gibi ünlü isimler yorum yaptı.

Öte yandan Aslı Enver, daha önce de kızı ve eşi Berkin Gökbudak ile eğlenceli anlarını yayımlamıştı.



Doğa içerisinde bebeği ve eşi Aslı Enver ile birlikte vakit geçirirken Berkin Gökbudak, kızı Elay'a papatya uzatmıştı.

Babasının uzattığı çiçeği gören Elay ise papatyayı yemişti. Elay'ın sevimli halleri takipçileri güldürmüştü.

