Oyunculuğu bıraktı: Arda Kural yeni mesleğini açıkladı

Emret Komutanım, Lise Defteri ve Eyvah Kızım Büyüdü yapımlarıyla tanınan ve ‘Yerli Leonardio DiCaprio’ lakabını alan Arda Kural, oyunculuk yapmak istemediğini belirterek yeni mesleğini açıkladı.

Oyunculuğu bıraktı: Arda Kural yeni mesleğini açıkladı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.11.2024 - 20:54

Uzun süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla birlikte dış görünüşündeki değişimiyle adından bir hayli söz ettiren Arda Kural, oyunculuğu bıraktı.

Geçen aylarda fazla kilolarından kurtulan ve saç ektiren 44 yaşındaki eski oyuncu, yeni mesleğini de açıkladı.

NTV’nin aktardığına göre, bir odasını atölye haline getirdiğini söyleyen eski oyuncu, burada değerli, değersiz taşları incelediğini söyledi. "Yerli Leonardo Dicaprio" madencilik hakkında düşündüğünü ve altın tüccarlığı, elmas tacirliği gibi işler yapmak istediğini belirtti.


Etiketler: #Arda Kural #oyuncu #meslek

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