'Oz Büyücüsü' yeniden izleyiciyle buluşacak
New Line Cinema, "Oz Büyücüsü"nü yeniden izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Filmi, "Watchmen" filmiyle Emmy ödülü kazanan Nicole Kassell yönetecek.
New Line Cinema, "Oz Büyücüsü"nü yeniden izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. L. Frank Baum'un kült kitabı "The Wonderful Wizard of Oz" dan uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda, "Watchmen" filmiyle Emmy ödülü kazanan Nicole Kassell oturacak.
Baum'un sevilen kitabı, günümüze kadar birkaç defa hem sinemaya hem de televizyona uyarlandı. İzleyicinin en sevdiği uyarlama ise, Judy Garland'ın başrol oynadığı 1939 yapımı klasik müzikal oldu.
Filmi yeniden izleyiciyle buluşturmayı hedefleyen New Line Cinema, yeni filmin Dorothy ve Oz Ülkesi'ne 'yeni bir bakış' getireceğini söylüyor ve 1939 yapım "Oz Büyücüsü"nde yer alan yakut kırmızısı ayakkabılar gibi sevilen unsurlara yer verebileceğini belirtiyor.
Beyazperde'nin aktardığına göre, filmin yönetmeni Kassell, "Bu sevilen klasiği beyaz perdeye taşıyan Temple Hill ve New Line'a katılmaktan inanılmaz derecede onur duyuyorum. 1939 müzikali benim DNA'mın bir parçası olsa da, böylesine efsanevi bir masalı yeniden tasavvur etmenin sorumluluğu beni neşelendiriyor. Orijinal temalar, cesaret, aşk, bilgelik ve yuva arayışını tekrar incelemek artık en büyük önceliğim. Çocukluğumun bu kahramanlarıyla birlikte dans etmek için oldukça hevesliyim" dedi.
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