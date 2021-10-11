Oz dizisi oyuncusu Granville Adams 58 yaşında kansere yenik düştü

11 Ekim 2021 Pazartesi, 09:41

Uzun bir süredir kanserle savaşan ünlü oyuncu Granville Adams'ın hayatını kaybettiği açıklandı.

HBO'da yayınlanan Oz dizisiyle büyük bir hayran kitlesi edinen Adams'ın ölümünün ardından dizinin baş yapımcısı Tom Fontana, "İyi geceler tatlı prens, melekler şarkı söylüyor" diyerek duyurdu.

Oz'dan Dean Winters ise Adams'a büyük bir övgüde bulunurken Instagram'dan "Gülümsemesi bulaşıcıydı, kahkahası sarhoş edici. Asla ama asla kimse hakkında kötü konuşmadı. Güzel bir ruh, özleneceksin arkadaşım. Sen benim kardeşimsin ve seni tanıdığım için daya iyi bir insanım, huzur içinde uyu" paylaşımında bulundu.

Yine Oz'dan Kirk Acevedo da sosyal medyadan oyuncunun yasını tuttu ve "Kanserle uzun bir savaştan sonra bugün kardeşimi kaybettim. Kaybetmekte iyi değilim çünkü buna aşina değilim" diye yazdı.

Granville Adams, 1997-2003 yılları arasında HBO'da yayınlanan hapishane dizisi Oz'da Zahir Arif karakterini canlandırmıştı. Ayrıca Homicide: Life on the Street'te polis memuru Jeff Westby karakterine hayat vermişti.

Adams kanserle savaşırken masraflarını Oz dizisinden Fontana ve Winters üstlenmişti.

Adams, 2020'nin Aralık ayında kanser olduğunu hastanede çekilmiş bir fotoğrafıyla Instagram'dan açıklamıştı.