Oz dizisi oyuncusu Granville Adams 58 yaşında kansere yenik düştü
HBO'nun popüler dizisi Oz'un sevilen oyuncusu Granville Adams, kanserle mücadelesini kaybederek 58 yaşında öldü.
Uzun bir süredir kanserle savaşan ünlü oyuncu Granville Adams'ın hayatını kaybettiği açıklandı.
HBO'da yayınlanan Oz dizisiyle büyük bir hayran kitlesi edinen Adams'ın ölümünün ardından dizinin baş yapımcısı Tom Fontana, "İyi geceler tatlı prens, melekler şarkı söylüyor" diyerek duyurdu.
Oz'dan Dean Winters ise Adams'a büyük bir övgüde bulunurken Instagram'dan "Gülümsemesi bulaşıcıydı, kahkahası sarhoş edici. Asla ama asla kimse hakkında kötü konuşmadı. Güzel bir ruh, özleneceksin arkadaşım. Sen benim kardeşimsin ve seni tanıdığım için daya iyi bir insanım, huzur içinde uyu" paylaşımında bulundu.
Yine Oz'dan Kirk Acevedo da sosyal medyadan oyuncunun yasını tuttu ve "Kanserle uzun bir savaştan sonra bugün kardeşimi kaybettim. Kaybetmekte iyi değilim çünkü buna aşina değilim" diye yazdı.
Granville Adams, 1997-2003 yılları arasında HBO'da yayınlanan hapishane dizisi Oz'da Zahir Arif karakterini canlandırmıştı. Ayrıca Homicide: Life on the Street'te polis memuru Jeff Westby karakterine hayat vermişti.
Adams kanserle savaşırken masraflarını Oz dizisinden Fontana ve Winters üstlenmişti.
Adams, 2020'nin Aralık ayında kanser olduğunu hastanede çekilmiş bir fotoğrafıyla Instagram'dan açıklamıştı.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Kalp kası iltihabında artış var deyip aşıyı durdurdular
- Eski Bakan: Erdoğan panik içinde
- Sayıştay'dan bir bomba daha!
- e-Devlet'ten yeni hizmet
- Kaftancıoğlu'ndan Tamer Karadağlı'ya sert eleştiri
- Aşıya rağmen vaka neden yükseliyor diyenlere sert yanıt!
- Avrupa’daki yurttaşlardan Erdoğan'a 'yanıt'
- Sarıgül: Muhtarlar belediye başkanı gibi maaş alacak
- Oyuncu Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı taklidi
- Kılıçdaroğlu'ndan 'zam fırtınası' uyarısı