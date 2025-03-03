Son dakika... Sanatçı Özcan Deniz hakkında soruşturma başlatıldı
Son dakika haberi... Sanatçı Özcan Deniz hakkında 'İmar kirliliğine neden olma' ve 'Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet suçlarından' soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca şarkıcı Özcan Deniz hakkında, Sarıyer Uskumruköy’de bulunan sit alanı içerisinde kalan arazideki 3 villada ruhsatsız ve izinsiz havuzlar, ilave kapalı alanlar ve garaj alanlarının yaşam alanlarına çevrildiğinin tespiti üzerine ‘imar kirliliğine neden olma’ ve ‘kültür tabiat varlıklarını koruma kanuna muhalefet’ suçlarından soruşturma başlatıldı.
Deniz’in ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadesi alınmak üzere 5 Mart’ta İstanbul Adliyesine ifadeye çağırıldığı öğrenildi.
Etiketler: #özcan deniz #Soruşturma #ifade
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