Özel hayatıyla gündemden düşmüyor... Boşanma aşamasındaki Icardi'den duygusal paylaşım

Yayınlanma: 20.01.2025 - 17:38

Güncelleme: 20.01.2025 - 17:38

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, eşi Wanda Nara ile yaşadığı olaylı süreçle sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Nara’nın ünlü rapçi L-Gante ile yaşadığı ilişki, belgelerle kanıtlanmış ve çiftin boşanma süreci başlamıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Mauro Icardi, yeni bir aşka yelken açtı.

FRANCESCA’NIN DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Icardi, Wanda Nara ile boşanma sürecinde olmasına rağmen çocuklarıyla bağını koparmıyor. Son olarak, çiftin 10 yaşına giren kızları Francesca’nın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kutladı.

İspanyolca olarak yazdığı mesajda, "Babasının prensesi, doğum günün kutlu olsun #10" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım kısa sürede gündem oldu.

GEÇMİŞTE NELER YAŞANDI?

Wanda Nara’nın ihaneti, magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Mauro Icardi, Nara’nın L-Gante ile ilişkisini belgelerle ortaya koyarak boşanma davası açtı.

Yaşananların ardından Wanda Nara, L-Gante’den ayrıldığını ve Icardi ile barışmak istediğini ifade etti. Ancak Mauro Icardi, barışma teklifini reddederek yeni sevgilisiyle pozlarını paylaştı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

L-Gante de yeni sevgilisiyle paylaştığı fotoğraflarla gündeme gelirken, sosyal medya kullanıcıları yaşananları “Olan Wanda Nara’ya oldu!” şeklinde yorumladı.

WANDA NARA’NIN TERCİHİ ÇOCUKLARI OLDU

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Wanda Nara, vaktini çocuklarıyla geçirmeyi tercih ediyor. Icardi ve L-Gante’nin yeni sevgilileriyle paylaştıkları pozlar konuşulmaya devam ederken, Nara’nın çocuklarıyla olan samimi görüntüleri dikkat çekiyor.