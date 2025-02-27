Özge Ulusoy'dan evlilik müjdesi!

Yayınlanma: 27.02.2025 - 16:27

Güncelleme: 27.02.2025 - 16:27

Ünlü model Özge Ulusoy, uzun süredir birlikte olduğu Faruk Çolakoğlu ile evleneceklerini duyurdu.

Geçtiğimiz yıl sevgilisine "Sen benim kahramanımsın" diyerek aşkını dile getiren Ulusoy, mutlu bir ilişki yaşadığını belirtti.

Özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan ünlü model, "Evlilik olacak tabii ama acelemiz yok" ifadelerini kullandı.

"SEN BENİM KAHRAMANIMSIN"

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ünlü çiftten Özge Ulusoy, sevgilisinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.