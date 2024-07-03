Özge Ulusoy'dan sevgilisi Faruk Çolakoğlu'na: 'Sen benim kahramanımsın'
Uzun süredir iş insanı Faruk Çolakoğlu ile birlikte olan Özge Ulusoy, sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla kutladı.
Özge Ulusoy, uzun yıllardır iş insanı Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşıyor.
İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ünlü çiftten Özge Ulusoy, sevgilisinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.
Ünlü model, "Kral Faruk... Sen benim Kahramanımsın... Mutlu yıllar... Dünyanın en şanslı kızı benim sayende" notunu düştü.
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