Özge Ulusoy'dan sevgilisi Faruk Çolakoğlu'na: 'Sen benim kahramanımsın'

Yayınlanma: 03.07.2024 - 14:47

Güncelleme: 03.07.2024 - 14:47

Özge Ulusoy, uzun yıllardır iş insanı Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşıyor.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ünlü çiftten Özge Ulusoy, sevgilisinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.

Ünlü model, "Kral Faruk... Sen benim Kahramanımsın... Mutlu yıllar... Dünyanın en şanslı kızı benim sayende" notunu düştü.

