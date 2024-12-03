‘Özgen Acar ile Tarihe Yolculuk’ devam edecek

Yayınlanma: 03.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.12.2024 - 10:02

Ankara Cumhuriyet Okurları (CUMOK) Dönem Sözcüsü Nejdet Özer, Ankara CUMOK’un 2024 yılındaki faaliyetlerini ve 2025 yılı hedeflerini gazetemiz Cumhuriyet’e değerlendirdi. 30 yıldır CUMOK tarafından yapılan etkinliklere değinen Özer, “Ulusal günlerde gençlerimize Cumhuriyet Kitapları’ndan çıkan değerli kitapları armağan ediyoruz. Sezon boyunca gençlerimizle tiyatrolara, konserlere, söyleşilere gidiyoruz. Bunun yanında 75 öğrencimize burs veriyoruz. Her ay da Devlet Tiyatroları’ndan ortalama 5-6 oyuna bilet alıyoruz. O biletlerde öğrenci kontenjanımız var, her oyuna yaklaşık 10 öğrenciyi ücretsiz olarak götürüyoruz. Ayrıca ev taşıyan öğrencilerimize de yardımcı oluyoruz, eşyalarını ve nakliyat ücretlerini biz karşılıyoruz. Bizim tüzel bir kişiliğimiz yok, herhangi bir yerden yardım almıyoruz, aylık aidat da toplamıyoruz. Bütün bunları kendi içimizde imeceyle, dayanışmayla yapıyoruz” dedi.

TARİHİ GEZİLER ARTACAK

2025 yılı için planlarını aktaran Özer, “Bizim, yazarımız Özgen Acar ile başlattığımız, ‘Özgen Acar ile Tarihe Yolculuk’ isimli bir projemiz vardı. Bu kapsamda geziler yapıyorduk. Yaklaşık 65 gezi yaptık, o gezilerimizi çoğaltmak istiyoruz. O gezilere olabildiğince gençlerimizi de katmak istiyoruz. Ayrıca bu sene burs verdiğimiz öğrenci sayısını 100’e çıkartmak istiyoruz. Tiyatro faaliyetlerine ve kitap dağıtımına da hız vermek istiyoruz. Cumhuriyet Kitapları’ndan son zamanlarda çıkan çok kaliteli kitaplar var, bunların değeri gençler tarafından bilinmiyor” diye konuştu.