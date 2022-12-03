Özgür Can Çoban kimdir, nereli, kaç yaşında? Özgür Can Çoban'ın şarkıları nelerdir?

03 Aralık 2022 Cumartesi, 12:14

Türküleri kendine has yormuyla seslendiren Özgür Can Çoban katıldığı televizyon programları ile izleyiciler tarafından merak konusu oldu.



ÖZGÜR CAN ÇOBAN KİMDİR?



Özgür Can Çoban, 14 Kasım 1994 tarihinde Kırşehir'de dünyaya geldi. Lise eğitimine devam ederken TRT'nin yapmış olduğu ses yarışmasında birinci olan Çoban, TRT'de Türk Halk Müziği 'Sözleşmeli Ses Sanatçısı' olarak çalıştı. 2013 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim almaya başladı. Bir çok beste, dizi-film müzikleri ayrıca Türkiye’de en önemli sanatçıların müzik düzenlemelerini de yapıyor

ÖZGÜR CAN ÇOBAN'IN ALBÜM VE TEKLİLERİ

Yaralı Dağlar

Allı Turnam

Elif Dedim

Bul Getir

Üryan Geldim

Gel Hayalim

Bir Ayrılık Bir Yoksulluk Bir Ölüm

Sana Dair (Albüm)

Yaralandım (Albüm)