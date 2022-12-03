Özgür Can Çoban kimdir, nereli, kaç yaşında? Özgür Can Çoban'ın şarkıları nelerdir?
Katıldığı müzik programları ile adından söz ettiren müzisyen Özgür Can Çoban'ın yaşamı merak ediliyor. Özgür Can Çoban kimdir, nereli, kaç yaşında? Özgür Can Çoban'ın şarkıları nelerdir?
Türküleri kendine has yormuyla seslendiren Özgür Can Çoban katıldığı televizyon programları ile izleyiciler tarafından merak konusu oldu.
ÖZGÜR CAN ÇOBAN KİMDİR?
Özgür Can Çoban, 14 Kasım 1994 tarihinde Kırşehir'de dünyaya geldi. Lise eğitimine devam ederken TRT'nin yapmış olduğu ses yarışmasında birinci olan Çoban, TRT'de Türk Halk Müziği 'Sözleşmeli Ses Sanatçısı' olarak çalıştı. 2013 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim almaya başladı. Bir çok beste, dizi-film müzikleri ayrıca Türkiye’de en önemli sanatçıların müzik düzenlemelerini de yapıyor
ÖZGÜR CAN ÇOBAN'IN ALBÜM VE TEKLİLERİ
Yaralı Dağlar
Allı Turnam
Elif Dedim
Bul Getir
Üryan Geldim
Gel Hayalim
Bir Ayrılık Bir Yoksulluk Bir Ölüm
Sana Dair (Albüm)
Yaralandım (Albüm)
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