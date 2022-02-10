Özgür Demirtaş'tan 'boş baklava' tepkisi

10 Şubat 2022 Perşembe, 18:25

Ekonomist ve akademisyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Twitter hesabında, bir tatlıcı vitrininde yer alan "yeni ürün - boş baklava" yazılı bir baklava çeşidinin görüntüsünü paylaştı.

Demirtaş, "İçini ucuz olsun diye evde mi hazırlıyorsun anlamadım" diyerek, 'yeni ürün' karşısında yaşadığı şaşkınlığı ifade etti.

"BUNU DA GÖRDÜM"

Görüntüyü bir tweet atarak paylaşan Demirtaş, "Bunu da gördüm. İçini ucuz olsun diye evde mi hazırlıyorsun anlamadım" ifadelerini kullandı.

İşte Demirtaş'ın paylaştığı o tweet: