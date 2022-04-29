Özkan Uğur'dan üzen haber: Eski rahatsızlığım tekrarladığı için...
Daha önce iki kez kansere yakalanan sanatçı Özkan Uğur, sosyal medya hesabından hastalığının nüksettiğini söyledi.
MFÖ Grubu'nun solisti Özkan Uğur, 2013 ve 2020 yıllarında lenf kanserine yakalandı ve tedaviler sonucu eski sağlığına kavuştu. Sosyal medya hesabından kötü haberi veren şarkıcı, hastalığının bir kez daha nüksettiğini söyledi.
"AKILLI İLAÇ TEDAVİSİNE BAŞLADIM"
Yaşadığı süreçten bahseden Özkan Uğur, "Eski rahatsızlığım tekrarladığı için akıllı ilaç tedavisine başladım. Bu süreçten en faydalı sonucu almak adına bir süre kalabalıktan ve yorucu tempodan uzak kalmam gerekiyor. Bu nedenle konserlerimizi bir müddet ertelemek durumundayız. En kısa sürede buluşmak ümidi ve sevgilerimle" ifadelerini kullandı.
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