Yayınlanma: 10.12.2024 - 14:58

Güncelleme: 10.12.2024 - 14:58

Prof. Dr. Özlem Cankurtaran, doktorluk ve televizyonculuk alanlarında önemli başarılar elde etmiş bir isimdir. Peki, Özlem Cankurtaran kimdir, kaç yaşında? Dr. Özlem Cankurtaran neden öldü?

ÖZLEM CANKURTARAN KİMDİR?

Özlem Cankurtaran, 1960'lı yılların sonlarına doğru Ordu'nun Ünye ilçesinde dünyaya gelmiştir. Asıl adı Ayşe Özlem Cankurtaran'dır. Ailesiyle birlikte genç yaşlarda İstanbul'a taşınan Cankurtaran, burada eğitimine devam etmiştir. Çapa Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Tokat Erbaa'da mecburi hizmetini yerine getirmiştir. Tıp eğitiminin ardından, Yedikule Göğüs Cerrahisi'nde ihtisas yaparak alanındaki bilgisini derinleştirmiştir. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Kimya Bölümü'nde Fizikokimya profesörlüğü unvanını kazanarak, akademik dünyada da önemli adımlar atmıştır?.

Özlem Cankurtaran, tıp kariyerine Tokat Erbaa'da başlamış, ardından İstanbul'a dönerek yüksek lisansını tamamlamıştır. Akademik kariyerine Yıldız Teknik Üniversitesi'nde devam etmiş, burada Fizikokimya dalında profesörlük görevini üstlenmiştir. Cankurtaran, aynı zamanda sağlık alanında sosyal sorumluluk projelerine de imza atmıştır. Kişisel yaşamında ise büyük zorluklarla karşılaşmış, 1999 yılında kemik hastalığı nedeniyle uzun süre tedavi görmüştür. Eşinin de kas hastalığına yakalanması, Özlem Cankurtaran'ı hasta yakınlarının yaşadığı zorluklar konusunda daha duyarlı bir hale getirmiştir

ÖZLEM CANKURTARAN NEDEN ÖLDÜ?

Prof. Dr. Özlem Cankurtaran, 2024 yılı aralık ayında hayatını kaybetti. Cankurtaran, uzun süre mücadele ettiği kemik hastalığı ve ailesindeki sağlık sorunları ile kamuoyunun dikkatini çekmişti. Ölümü, tıp camiası ve sevenleri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.