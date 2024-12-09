Turgut Doman kimdir? Turgut Doman kaç yaşında, nereli? Turgut Doman'ın kariyeri bitti mi?
Sivasspor-Galatasaray maçının hakemi Turgut Doman, sergilediği performansla futbol kamuoyunda adından söz ettirdi. Peki, Turgut Doman kimdir? Turgut Doman kaç yaşında, nereli? Turgut Doman'ın kariyeri bitti mi?
Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı sert faulü sonrası VAR'ın uyarısıyla pozisyonu inceleyen Turgut Doman, sarı kart kararını değiştirmedi. Peki, Turgut Doman kimdir? Turgut Doman kaç yaşında, nereli? Turgut Doman'ın kariyeri bitti mi?
TURGUT DOMAN KİMDİR?
Turgut Doman, 7 Ağustos 1985 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. Hakemlik kariyerine 2006 yılında adım atan Doman, yıllar içinde farklı liglerde maç yöneterek deneyim kazandı. 2006 yılında hakemlik kariyerine başlayan Turgut Doman, 2015'te Türkiye Kupası maçlarında görev almaya başladı.
2020 yılı itibarıyla 1. Lig'de maç yönetmeye başlayan Doman, aynı zamanda dördüncü hakem ve yardımcı hakem olarak da çeşitli görevlerde bulundu. Özellikle 1. Lig'deki performansıyla adından söz ettiren ve Süper Lig hakemi olarak görev almaya başlayan Turgut Doman'ın hangi takımlı olduğu bilinmiyor.
TURGUT DOMAN'IN YÖNETTİĞİ MAÇLAR
- Süper Lig: 32 maç
- Türkiye Kupası: 11 maç
- 1. Lig: 47 maç
- 2. Lig: 24 maç
- 3. Lig: 33 maç
- 2. Lig Play-Off: 3 maç
- 3. Lig Play-Off: 3 maç
- Bölgesel Amatör Lig Play-Off: 1 maç
Kariyerinde 154 maç yöneten Turgut Doman; 689 sarı kart, 18 kırmızı kart çıkardı. 23 kez çift sarıdan kırmızı kart gösteren Doman, 46 kez de penaltı noktasını gösterdi.
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