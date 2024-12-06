Özlem Gürses, Kızıl Goncalar'a konuk oldu: Dizinin yeni bölüm fragmanı yayımlandı
Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı Kızıl Goncalar'ın yeni bölüm fragmanı yayımlandı. Fragmanda gazeteci Özlem Gürses de yer aldı.
Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı Kızıl Goncalar dizi tarihine geçecek hikâyesiyle adından söz ettirmeyi başarıyor.
Geçtiğimiz son bölümüyle Cüneyt'in Vahit'i saf dışı bırakıp eski dergahı eski düzene sokması yeni bölüme damga vurmuştu.
Bir eli kesilen Vahit, arkasına bakmadan kaçmıştı ve yeni bölüm fragmanında ise Vahit'in öldürüldüğü görülmüştü.
ÖZLEM GÜRSES FRAGMANDA GÖRÜLDÜ
Yeni bölümün ilk fragmanının ardından ise Kızıl Goncalar'ın 2. fragmanı yayımlandı. Fragmanda gazeteci Özlem Gürses görüldü.
Dizide program sunan Gürses, Levent ve Cüneyt'le tarikatlar konusunu konuşuyor.
İşte Kızıl Goncalar'ın 30. bölüm fragmanı...
Etiketler: #Kızıl Goncalar #Özlem Gürses
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