Özlem Gürses, Kızıl Goncalar'a konuk oldu: Dizinin yeni bölüm fragmanı yayımlandı

Yayınlanma: 06.12.2024 - 10:50

Güncelleme: 06.12.2024 - 13:14

Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı Kızıl Goncalar dizi tarihine geçecek hikâyesiyle adından söz ettirmeyi başarıyor.

Geçtiğimiz son bölümüyle Cüneyt'in Vahit'i saf dışı bırakıp eski dergahı eski düzene sokması yeni bölüme damga vurmuştu.

Bir eli kesilen Vahit, arkasına bakmadan kaçmıştı ve yeni bölüm fragmanında ise Vahit'in öldürüldüğü görülmüştü.

ÖZLEM GÜRSES FRAGMANDA GÖRÜLDÜ

Yeni bölümün ilk fragmanının ardından ise Kızıl Goncalar'ın 2. fragmanı yayımlandı. Fragmanda gazeteci Özlem Gürses görüldü.

Dizide program sunan Gürses, Levent ve Cüneyt'le tarikatlar konusunu konuşuyor.

İşte Kızıl Goncalar'ın 30. bölüm fragmanı...