Pakistanlı aktörden Türk oyunculara sert sözler: 'Tamam, ata binmeyi biliyorsun...'

05 Ocak 2022 Çarşamba, 11:48

Türk oyuncular, son yıllarda farklı ülkelerden yoğun ilgiyle karşılanıyor. Dizileri birçok ülkede seyirciyle buluşuyor. Özellikle Pakistan’da bu ilgi sadece hayranlarla sınırlı kalmıyor yerel markalarla da devam ediyor.

Engin Altan Düzyatan ve Esra Bilgiç gibi Türk oyuncular Pakistanlı markaların yüzleri olurken bu durum ülkenin kendi oyuncularından zaman zaman da tepki alıyor.

Son olarak oyuncu ve senarist Yasir Hussain de Türk oyuncuları sert bir şekilde eleştirdi. Ijaz’ın programına konuk olan Hussain’e, Türk oyunculara yerel projeler verilmesine neden karşı olduğu soruldu.

Sözcü’nün aktardığı habere göre; Hussain’in cevabı ise şu şekilde oldu:

“Ben hiçbir zaman Türk halkına karşı bir şey söylemedim. Evet, yanlış yorumlandı çünkü burada işler böyle yürüyor. İnsanların olumsuzluğa ihtiyacı var, çünkü satıyor. Türk yıldızlarının Pakistan’da markaların yüzü olmasını anlamıyorum. Tamam, ata binmeyi de biliyorsun, demek bunu da yapabilecek kapasitedesin. Ama Adnan Sıddık da yapabilir, Hümayun Saeed de yapabilir.”

Yasir Hussain



“BİZDEN DAHA ÜNLÜLER”

Hussain’in yanıtını takiben Ijaz, daha geniş hayran kitleleri nedeniyle Türk yıldızlarının tercih ediliyor olabileceğini söyledi:

“Belki insanlar Türk yıldızlarının daha büyük bir tuvali olduğuna inanıyorlar. Bizden daha ünlüler.”

“PAKİSTAN’DA ÇALIŞMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE TAKİPÇİSİ YOKTU”

Hussain, bu yorum karşısında da Türk yıldız Esra Bilgiç ve oyuncu Ayeza Khan’ın takipçi sayılarını örnek gösterdi:

“Hiç de öyle değil. Aslında şu anda 6 milyon takipçisi olan kadının Pakistan’da çalışmaya başlamadan önce 1 milyon takipçisi bile yoktu. Ayeza Khan’ın bundan on kat daha fazla takipçisi var.”

ENGİN ALTAN DÜZYATAN'I ELEŞTİRMİŞTİ

2020’de Yasir Hussain, Diriliş Ertuğrul yıldızı Engin Altan Düzyatan’ın yerel bir telefon şirketinin marka elçisi olarak katılımını Instagram’da yayınladığı bir hikayede eleştirmişti:

“Bir Pakistan markasının Pakistan elçisi olması gerektiğini düşünmüyor musunuz? Mahira, Saba, Sonya, Minal, Aiman, Amar, Zara, Haniya, Sana, Yumna, Armeena, Sara, Hira… Pakistanlı bir markanın marka elçisi olmaya layık değil mi?”

Hussain, konuşmasını sonlandırırken, takipçilerini Pakistanlı aktörleri desteklemeye çağırmıştı.

ÜLKESİNDEN TEPKİ GÖRDÜ

Ancak Pakistan’daki tüm oyuncular aynı fikirde değil. Hussain’in açıklamaları, oyuncular Bilal Ashraf ve Anoushey Ashraf da dahil olmak üzere birçok kişiden eleştiri aldı. Ashraf, Twitter’da sanatın milliyetlerle sınırlandırılmaması gerektiğini ve sınırlandırılamayacağını söyledi:

“Dünyanın dört bir yanından tüm sanatçıları karşılamamız gerekiyor. Sanatın dili veya sınırı yoktur, her şeyi politize etmeyin. Herkesi sevin.”