Pakistanlı aktörden Türk oyunculara sert sözler: 'Tamam, ata binmeyi biliyorsun...'
Pakistanlı oyuncu Yasir Hussain, Türk yıldızlarına yerel projeler teklif edilmesini eleştirdi. Aktör Nauman Ijaz'ın yerel bir kanalda sunduğu programında konuyla ilgili konuşan Hussain, "Tamam, ata binmeyi de biliyorsun demek bunu yapabilecek kapasitedesin. Ama bunu Adnan Sıddık da yapabilir, Hümayun Saeed de yapabilir" ifadelerini kullandı.
Türk oyuncular, son yıllarda farklı ülkelerden yoğun ilgiyle
karşılanıyor. Dizileri birçok ülkede seyirciyle buluşuyor. Özellikle
Pakistan’da bu ilgi sadece hayranlarla sınırlı kalmıyor yerel markalarla da
devam ediyor.
Engin Altan Düzyatan ve Esra Bilgiç gibi Türk oyuncular
Pakistanlı markaların yüzleri olurken bu durum ülkenin kendi oyuncularından
zaman zaman da tepki alıyor.
Son olarak oyuncu ve senarist Yasir Hussain de Türk
oyuncuları sert bir şekilde eleştirdi. Ijaz’ın programına konuk olan Hussain’e,
Türk oyunculara yerel projeler verilmesine neden karşı olduğu soruldu.
Sözcü’nün aktardığı habere göre; Hussain’in cevabı ise şu
şekilde oldu:
“Ben hiçbir zaman Türk halkına karşı bir şey söylemedim.
Evet, yanlış yorumlandı çünkü burada işler böyle yürüyor. İnsanların
olumsuzluğa ihtiyacı var, çünkü satıyor. Türk yıldızlarının Pakistan’da
markaların yüzü olmasını anlamıyorum. Tamam, ata binmeyi de biliyorsun, demek
bunu da yapabilecek kapasitedesin. Ama Adnan Sıddık da yapabilir, Hümayun Saeed
de yapabilir.”
Yasir Hussain
“BİZDEN DAHA ÜNLÜLER”
Hussain’in yanıtını takiben Ijaz, daha geniş hayran
kitleleri nedeniyle Türk yıldızlarının tercih ediliyor olabileceğini söyledi:
“Belki insanlar Türk yıldızlarının daha büyük bir tuvali
olduğuna inanıyorlar. Bizden daha ünlüler.”
“PAKİSTAN’DA ÇALIŞMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE TAKİPÇİSİ YOKTU”
Hussain, bu yorum karşısında da Türk yıldız Esra Bilgiç ve
oyuncu Ayeza Khan’ın takipçi sayılarını örnek gösterdi:
“Hiç de öyle değil. Aslında şu anda 6 milyon takipçisi olan
kadının Pakistan’da çalışmaya başlamadan önce 1 milyon takipçisi bile yoktu.
Ayeza Khan’ın bundan on kat daha fazla takipçisi var.”
ENGİN ALTAN DÜZYATAN'I ELEŞTİRMİŞTİ
2020’de Yasir Hussain, Diriliş Ertuğrul yıldızı Engin Altan
Düzyatan’ın yerel bir telefon şirketinin marka elçisi olarak katılımını
Instagram’da yayınladığı bir hikayede eleştirmişti:
“Bir Pakistan markasının Pakistan elçisi olması gerektiğini
düşünmüyor musunuz? Mahira, Saba, Sonya, Minal, Aiman, Amar, Zara, Haniya,
Sana, Yumna, Armeena, Sara, Hira… Pakistanlı bir markanın marka elçisi olmaya
layık değil mi?”
Hussain, konuşmasını sonlandırırken, takipçilerini
Pakistanlı aktörleri desteklemeye çağırmıştı.
ÜLKESİNDEN TEPKİ GÖRDÜ
Ancak Pakistan’daki tüm oyuncular aynı fikirde değil.
Hussain’in açıklamaları, oyuncular Bilal Ashraf ve Anoushey Ashraf da dahil
olmak üzere birçok kişiden eleştiri aldı. Ashraf, Twitter’da sanatın
milliyetlerle sınırlandırılmaması gerektiğini ve sınırlandırılamayacağını
söyledi:
“Dünyanın dört bir yanından tüm sanatçıları karşılamamız gerekiyor. Sanatın dili veya sınırı yoktur, her şeyi politize etmeyin. Herkesi sevin.”
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