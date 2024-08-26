Palamut bolluğu yüzleri güldürdü: Tanesi 75 TL
Batı Karadeniz bölgesinde yaşanan palamut bolluğu, vatandaşların yüzünü güldürdü. Tezgahlarda yerini alan çingene palamudunun fiyatı 75 ile 100 lira arasında değişiyor.
Batı Karadeniz'in gözde sahil kasabalarından Akçakoca'da palamut bolluğu yaşanıyor. 1 Eylül'de başlayacak balık av sezonu için hazırlıklar sürerken, denizlerde palamut balığının yoğunluğu umutları artırıyor. Balıkçıların "bol ve bereketli" olarak nitelendirdiği palamutlar, küçük boyları 75 TL, iri boyları ise 100 TL'den satışa sunuldu.
Akçakoca'da uzun yıllardır balıkçılık yapan Necati Kar, "Olta avcılığı başladı. 1 Eylül itibariyle yasaklar kalkınca daha da bol olacak. Küçükleri 75, irileri 100 liradan satışa sunduk. Vatandaşlar da mutlu. Palamut fiyatının normal olduğunu söylüyorlar. Tabii palamut biraz daha bollaşınca fiyat düşecektir" dedi.
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