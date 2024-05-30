Pantolon giymeyi bırakırsanız ne olur?

Yayınlanma: 30.05.2024 - 16:53

Güncelleme: 30.05.2024 - 16:53

Günümüzde pantolon, hem erkekler hem de kadınlar için vazgeçilmez bir giyim parçasıdır. Ancak, pantolon giymeyi tamamen bırakmayı düşünürsek, bu durumun günlük yaşamımız, sağlığımız ve hatta sosyal ilişkilerimiz üzerinde çeşitli etkileri olabilir.

İÇ ORGANLARINIZ RAHATLAYABİLİR

Reflü uzmanı Jamie Koufman, dar kıyafetler ve kemerlerin yanı sıra pantolonların da özellikle birisi aşırı yemek yediğinde sorunlara neden olabileceğini söylüyor. Yani karın içi basınç olarak bilinen mide üzerindeki baskı, asit reflüyü tetikleyebilir bu yüzden pantolon giyinmeyi bırakıp rahat giysiler tercih ettiğinizde bağırsak ve mide gibi iç organlarınız rahatlayabilir.

VÜCUDUNUZDAKİ SORUNLARI GÖRMEYE BAŞLAYABİLİRSİNİZ

Fizyoterapist Sammy Margo, pantolon giymenin kendinizi olduğunuzdan daha ince görmenize neden olabileceği konusunda uyarıyor. Vücuttaki tüm sorunlu noktaları gizlediklerinden egzersiz yapmaya ihtiyacımız olmadığı gibi yanlış bir duyguya sürükleyebilirler. Bu yüzden pantolon giymeyi bırakırsanız vücudunuzun bazı bölümlerinin ilginize ihtiyacı olduğunu fark edebilirsiniz ve bu, aktif bir yaşam tarzı seçmek için bir motivasyon yaratabilir.

SELÜLİTLER AZALABİLİR

Fransız bilimsel ataşesi Clelia Monteux, bacak bacak üstüne atarak oturmanın bacaklar etrafındaki kan ve lenfatik dolaşımını kısıtladığını aktarıyor ve pantolon giymenin bacaklardaki dolaşımı azaltarak selülit riskinin artmasına neden olabileceğini ekliyor.