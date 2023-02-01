Uzmanı uyardı: Soğuk havalarda dar pantolon giymeyin!

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 07:00

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 07:00

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayşe Akkuş Kavak, soğuk ısırması hakkında açıklamalarda bulundu.

Soğuk ısırmasının, soğuk ama dondurucu derecede olmayan ve nemli havaya karşı cildimizde oluşan anormal yanıt olduğunu söyleyen Kavak, nedeni belli olmayan bu problemin tedavi uygulanmadan da kendiliğinden bir veya üç hafta içinde geçebildiğini belirtti.

EN ÇOK EL VE AYAK PARMAKLARI ETKİLENİYOR

Soğuk ısırmasında görülebilecek belirtileri ifade eden Uzm. Dr. Kavak, “El ve ayak parmakları, burun ve kulaklar gibi uç bölgeler en çok etkilenen bölgelerdir. Bacak iç yüzleri, kalçalar ve topuklar da nadir olarak etkilenen diğer bölgelerdir. Morumsu kızarıklıklarla karakterizedir. Hastalar yanma, kaşıntı ve ağrıdan şikâyetçidir” şeklinde konuştu.

FARKLI HASTALIKLARLA KARIŞABİLİR

Soğuk ısırmasının bazen başka hastalıklarla da karışabildiğini vurgulayan Uzm. Dr. Kavak, “Soğukla tetiklenen hemolitik anemi, disproteinemi, monoklonal gamopati ya da lupus gibi hastalıklarla ayırıcı tanı amaçlı bazı testlerin yapılması gerekebilir. Halsizlik, yorgunluk gibi sistemik bulgular eşlik ediyorsa, hekime danışmakta fayda vardır” dedi.

ELDİVEN VE AYAKKABI KULLANIMINA DİKKAT EDİLMELİ

Soğuk ısırmasına maruz kalmamak için dikkat edilmesi gereken durumlara değinen Uzm. Dr. Kavak, “Öncelikle mevsime uygun giysiler giyilmelidir. Soğuk ve nemli ortamlarda uzun süre kalınmamalıdır. Soğuk ısırmasında bazen ağrı ve kaşıntı kişiyi çok rahatsız edebilmektedir. Soğuk ısırması tekrarlama eğilimindedir. Korunma en önemli tedbirdir. Bu yüzden mevsime uygun giyinilmelidir. Soğuk havalarda mutlaka bere ve eldiven kullanılmalıdır. Biz soğuk ısırmasını en sık el parmak uçlarında ve ayaklarda görüyoruz. Bu nedenle ayakları terletmeyecek ama sıcak tutacak ayakkabılar ve teri alan çoraplar kullanılmalıdır. Ayrıca soğuk havalarda çok dar pantolon kullanımı, kalça ve bacaklarda da benzer şikâyetlerin oluşmasını kolaylaştırabilmektedir” ifadelerini kullandı.

MEDİKAL TEDAVİLER GEREKEBİLİR

Soğuk ısırmasında uygulanabilecek tedavilerden de bahseden Uzm. Dr. Kavak, “Belirtiler tedavisiz de kendiliğinden geçebilir. Fakat geçmediği durumlarda medikal tedavilere başlanabilir. Topikal steroidler, nitrogliserinli kremler ya da sistemik pentoksifilin, kalsiyum kanal blokerleri dediğimiz ilaçlar tedavide kullanılabilmektedir” diyerek sözlerini noktaladı.