'Parasız adam gereksiz adamdır' sözleriyle tepki çeken Gizem Tuncer'den yeni çıkış

22 Şubat 2022 Salı, 11:21

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, verdiği bir röportajdaki "Parasız adam gereksiz adamdır yani. Ben kimseye bakmam kimse de bana bakmasın" çıkışından dolayı sosyal medyada tepki çekmişti.

Tuncer, tepkiler sonrası yeni bir çıkış daha yaparak "Babasının parasını yiyen adam gereksiz adamdır" dedi.

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Gizem Tuncer, şöyle konuştu;

“Yorumlar için bir şey demiyorum, isteyen istediğini düşünür. Röportajın hepsini okuduğunuz zaman anlamayacağınız bir şey yok. Bana 'Kendi parasını kazanmayan bir erkeğe aşık olur musun?' dediler ben de olmam, kimseye bakamam dedim. Parasız adam gereksiz adam diye onun üzerine söyledim. Parasız kim gerekli, parasız hayat mı dönüyor? Çalışacaksın, çabalayacaksın. Ben kadının da çalışmayıp sırtını kocasına yaslamasını çok yanlış buluyorum. Evde çocuğunu büyütmesi başka bir şey ama evde oturup birini sırtını dayayarak hayat geçmez bence. Bana doğru gelmiyor. "

"BABASININ PARASINI YİYEN ADAM GEREKSİZ ADAM"

"Herkes çalışacak, öyle bir dünyada yaşamıyoruz. Ben iş bulamayanlar için bir şey diyemiyorum. Ama babasının yiyen adam gereksiz adam. Bunu bir duruş olarak görmüyorum. Belli bir yaşa gelen adam tabi ki de çalışacak. Davul bile dengi dengine. Öyle bir evlilik yaptığın zaman yürümüyor. Örnek olarak da benim ablam. Cebinde parası olmayan adamla olmuyor."

"ADAMIN BİR DURUŞU OLMASI LAZIM"

"40 yaşında bir adam kalkıp Twitch'te oyun oynuyor. Böyle evlilik yürümez. Herkes kendine uygun insanla evlenmeli. Bir insanla her anlamla anlaşacaksın. Mağazada elinde 3 bin TL'lik ürünü sevgilisine aldırmaya çalışan çok adam gördüm. Adamın bir duruşu olması lazım."