Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'den tepki çeken açıklama: 'Parasız adam gereksiz adamdır'
Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in kendisi gibi müzisyen olan kızı Gizem Tuncer, son sözleriyle tepki çekti. Tuncer, verdiği röportajda, "Parasız adam gereksiz adamdır yani. Ben kimseye bakmam kimse de bana bakmasın" ifadelerini kullandı. Bu sözler, sosyal medyada gündem oldu.
Mahmut Tuncer'in popçu kızı Gizem Tuncer, özel hayatıyla ilgili söylediği sözlerle şaşırttı. 30 yaşındaki ünlü ismin "Kendi parasını kazanmayan birine aşık olabilir misiniz?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu.
CEVABI TEPKİ ÇEKTİ
Tuncer, Posta'ya yaptığı açıklamada "Öyle birine aşık olacağımı sanmıyorum. Rezalet bir şey o ya! Parasız adam gereksiz adamdır yani. Ben kimseye bakmam, kimse de bana bakmasın. Herkes kendine baksın. Birlikte yaşanıyorsa mesela, ortak harcansın" ifadelerini kullandı.
"BESLE BESLE NEREYE KADAR"
Gizem Tuncer sözlerine şu şekilde devam etti:
"Aşık olursun, evlenirsin ama yarın öbür gün yine sorun olur bence. İlişki anlamında ben böyle talihsiz olaylar yaşadım. O yüzden bu konuda biraz net düşünüyorum. Olmuyor o ilişki, bir yerde çatırdıyor. Bana para harcamasın kimse ama kendine harcasın. Birlikte yemeğe gittiysek benim gözüme bakmasın. Sinirlerim oynuyor o durumda. (Gülüyor) İlle çok yüksek seviyeden bahsetmiyorum. Herkes, her şeyi kendi bütçesine göre yapar ama hiç olmayınca da olmaz yani. Besle besle nereye kadar!"
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