Paris Hilton Metaverse'teki sanal partiden 700 bin dolar kazandı

10 Ocak 2022 Pazartesi, 12:07

ABD'de eğlence dünyasının yıldızı olan Hilton otelleri zincirinin varislerinden Paris Hilton, yine farklı bir yöntemle büyük para kazanmanın yolunu buldu.

NTV'de yer alan habere göre; 40 yaşındaki sosyetik isim, 2021 yılı boyunca üzerinde çalıştığı sanal eğlence adası Paris World'de yılbaşı partisi düzenledi. Böylece ünlüler için sanal alemde servet kazanma girişimini resmi olarak sundu.

İngiliz Daily Mail gazetesinin muhabiri Tali Fraser, söz konusu sanal partiye dijital olarak katılıp, Paris Hilton'un yeni evrenini keşfetti. Fraser, Paris Hilton'un Kasım ayında düğününün gerçekleştiği Beverly Hills'teki malikanesinde ve Santa Monica iskelesinin sanal versiyonunda partinin düzenlendiğini belirterek, etkinliğin TV yıldızına 700 bin dolar kazandırdığını aktardı.

İnsanların sanal avatarlarıyla katıldığı partinin ücretsiz olduğu belirtilirken, etkinlikte Gucci gibi pek çok markanın sanal mağazalarından sanal aksesuarlar satın almanın ücretli olduğu, helikopter, yat yolculuğunun veya Paris Hilton'ın gerçekte 350 bin dolar olan köpeklerinin evine kişinin sanal köpeğini götürmesinin de belirli maliyetlerinin olduğu ifade edildi.

DİJİTAL PARTİYE, BALAYINDA İKEN KATILDI

Gerçekte hâlâ Maldivler'de balayında olan Paris Hilton'un partiye dijital versiyonuyla katıldığı da ortaya çıktı. Partide Hilton'un sanal avatarının DJ'lik yaptığı bildirildi. Ünlü sosyetiğin Paris World'ün yer aldığı oyun platformu Roblox ile yaptığı anlaşma sayesinde para kazandığı belirtildi.

Kendi sanal konserlerini yaratarak dijital avatarlarıyla para kazanan ünlüler arasında ABD'li rapçiler Snoop Dogg, Lil Nas X ve Travis Scott da yer alıyor.

YAZIŞARAK TANIŞTILAR

Hilton’un DJ’lik yaptığı bu partiye Londra’daki evinden katılan İngiliz gazeteci Tali Fraser, deneyimlerini anlattı: