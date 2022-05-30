Patricia Brake kimdir? Patricia Brake neden hayatını kaybetti? Patricia Brake kiminle evli?

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 13:40

Patricia Brake 1942 Somerset doğumludur. Patricia Brake oyunculuğa 1969 yılında başladı. Going Straigh dizi ile tanınan Patricia Brake bugüne kadar 50'ye yakın dizi ve filmde yer aldı. Patricia Brake üç çocuk annesidir.

PATRİCİA BRAKE'İN EŞİ KİM?

İlk evliliğini Robert McBain ile yapan Brake ikinci evliliğini Michael Kennedy ile yapmıştır. Patricia Brake üç çocuk annesidir.

PATRİCİA BRAKE'İN YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Manhunt Edith Cloves

Truth Seekers – The Haunting of Connelly's Nook

Defending the Guilty

Casualty

The Department of Secrets

Midsomer Murders – Let Us Prey

Doctors

Love/Loss

Holby City – Stolen

Coronation Street

EastEnders

Life Beyond the Box: Norman Stanley Fletcher

McCready and Daughter – The Dating Game

Midsomer Murders – Beyond the Grave

Looking After Jo Jo

The Upper Hand – 2 episodes

Eldorado Gwen Lockhead

Stay Lucky – Shingle Beach

The Bill – Decisions Irene

Campion – Dancers in Mourning: Part 1

Singles Di

Troubles and Strife Ch

Mann's Best Friends

Only When I Laugh

Keep It in the Family

The Glums Eth

Going Straight

Nicholas Nickleby

Forget-Me-Not

The Picnic

The Maid

Emmerdale Farm

Porridge

Second Time Around

My Lover, My Son

The Ugliest Girl in Town

Inheritance

This Man Craig

Love Story

Lorna Doone

Home Tonight

Emergency Ward 10

PATRİCİA BRAKE NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Patricia Brake 79 yaşında hayatını kaybetti. Patricia Brake uzun zamandır kanser ile mücadele ediyordu.