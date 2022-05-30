Patricia Brake kimdir? Patricia Brake neden hayatını kaybetti? Patricia Brake kiminle evli?
İngiliz oyuncu Patricia Brake hayatını kaybetti? Patricia Brake kimdir? Patricia Brake neden öldü? Patricia Brake kiminle evli?
Patricia Brake 1942 Somerset doğumludur. Patricia Brake oyunculuğa 1969 yılında başladı. Going Straigh dizi ile tanınan Patricia Brake bugüne kadar 50'ye yakın dizi ve filmde yer aldı. Patricia Brake üç çocuk annesidir.
PATRİCİA BRAKE'İN EŞİ KİM?
İlk evliliğini Robert McBain ile yapan Brake ikinci evliliğini Michael Kennedy ile yapmıştır. Patricia Brake üç çocuk annesidir.
PATRİCİA BRAKE'İN YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER
- Manhunt Edith Cloves
- Truth Seekers – The Haunting of Connelly's Nook
- Defending the Guilty
- Casualty
- The Department of Secrets
- Midsomer Murders – Let Us Prey
- Doctors
- Love/Loss
- Holby City – Stolen
- Coronation Street
- EastEnders
- Life Beyond the Box: Norman Stanley Fletcher
- McCready and Daughter – The Dating Game
- Midsomer Murders – Beyond the Grave
- Looking After Jo Jo
- The Upper Hand – 2 episodes
- Eldorado Gwen Lockhead
- Stay Lucky – Shingle Beach
- The Bill – Decisions Irene
- Campion – Dancers in Mourning: Part 1
- Singles Di
- Troubles and Strife Ch
- Mann's Best Friends
- Only When I Laugh
- Keep It in the Family
- The Glums Eth
- Going Straight
- Nicholas Nickleby
- Forget-Me-Not
- The Picnic
- The Maid
- Emmerdale Farm
- Porridge
- Second Time Around
- My Lover, My Son
- The Ugliest Girl in Town
- Inheritance
- This Man Craig
- Love Story
- Lorna Doone
- Home Tonight
- Emergency Ward 10
PATRİCİA BRAKE NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?
Patricia Brake 79 yaşında hayatını kaybetti. Patricia Brake uzun zamandır kanser ile mücadele ediyordu.
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