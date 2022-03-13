Paylaşımıyla tepki çeken Yıldız Tilbe'den ilk açıklama: 'Beni kimse hayvan düşmanı ilan edemez'
"Saldıran köpek gruplarına bölge halkı zehirli et versin hepsi gebersin" ifadelerini kullanan şarkıcı Yıldız Tilbe'ye sosyal medyadan tepki yağdı. Kısa sürede aralarında ünlü isimlerin de olduğu pek çok kişi Tilbe'yi kınarken, ünlü şarkıcıdan söz konusu ifadelerine yönelik bir açıklama geldi.
Şarkıcı Yıldız Tilbe, sokakta yaşayan köpekleri hedef alan
paylaşımlarıyla sosyal medyada tepki çekti.
Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Tilbe,
"Sahipsiz köpekler hayvan barınaklarında toplanıp aklı başında,
hayvansever görevliler tarafından bakılmalıdır. Saldıran köpek gruplarına
bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin, insan parçalamak
nedir ya?” dedi.
Şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Toplasınlar hayvan barınaklarına köpekleri, hayvanseverler
görevlendirilsin, hayvan sevmeyen sırf görev diye bu işi yapan birileri olmasın
barınaklardaki hayvanlar birbirini yiyor açlıktan Allah razı olmasın,
hayvanseverler görevlendirilsin, kontrol edilsin hayvan da kurtulsun insan da.”
TEPKİ YAĞDI
Ünlü şarkıcının bu sözlerine kısa sürede her kesimden sosyal
medya kullanıcısı tepki gösterdi. Aralarında ünlülerin de olduğu yüzlerce kişi,
Tilbe’yi ifadelerinden dolayı kınadı.
TİLBE: BENİ KİMSE HAYVAN DÜŞMANI İLAN EDEMEZ
Tepkilerin ardından Yıldız Tilbe’den bir açıklama geldi. Sokaktaki
hesabından kar yağışını çektiği, arka planda da sözlerine açıklama getirdiği
bir videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Tilbe, “Beni kimse hayvan
düşmanı ilan edemez” dedi.
Ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:
“’Saldırıp insanları parçalayan hayvanlar katledilsin, infaz edilsin insan öldüren insanlar gibi. Cezalandırılsın’ dedim. Beni kimse hayvan düşmanı ilan edemez tamam mı? Gerçekten çok ayıp bu yazdıklarınız. Madem bu kadar hayvan seviyorsunuz hadi alın evinize birer tane. Donacak hepsi sokakta. Öyle beslemekle olunmuyor hayvansever. Alın evinize birer tane. Hepsi ölecek şimdi sokakta. Bir bakacaksınız sabah ölmüş hepsi soğukta?”
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