Yıldız Tilbe'den tepki çeken paylaşım: Saldırgan köpeklere zehirli et verilsin
Şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sahipsiz saldırgan köpekler için "Bölge halkı zehirli et versin hepsi gebersin" dedi. Tilbe'nin kullandığı ifadelere ve nefret diline tepki yağdı.
Şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Tilbe, bu kez de sokakta yaşayan köpekleri hedef aldı.
"SALDIRGAN KÖPEKLERE ZEHİRLİ ET VERİN, GEBERSİNLER"
Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Yıldız Tilbe, "Sahipsiz köpekler hayvan barınaklarında toplanıp aklı başında, hayvansever görevliler tarafından bakılmalıdır. Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya? Toplasınlar hayvan barınaklarına köpekleri, hayvanseverler görevlendirilsin, hayvan sevmeyen sırf görev diye bu işi yapan birileri olmasın barınaklardaki hayvanlar birbirini yiyor açlıktan Allah razı olmasın, hayvanseverler görevlendirilsin, kontrol edilsin hayvan da kurtulsun insan da” ifadelerini kullandı.
Saldıran köpek gruplarına bjlundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin , insan parçalamak nedir ya— Yıldız Tilbe (@YildizzTilbee) March 12, 2022
"İNSANLARI PARÇALAYAN KÖPEKLERDEN NEFRET EDİYORUM"
Açıklamalarıyla kısa sürede gündem olan Tilbe, paylaşımlarına şu şekilde devam etti:
"Bütün insanların ve hayvanların yaşama hakkı vardır, fakat saldırmaya öldürmeye hakkı yoktur, olmamalıdır. Yasalar insanın da hayvanın da birbirine zarar vermeden yaşamalarını kanunlaştırmalıdır. İnsanlara grup halinde saldıran parçalayan, öldüren köpeklerin insan öldüren bir insandan farkı yoktur, cezalandırılmalıdır. Başka insanlara saldırmak için özgür bırakılmamalıdır. Bende şu an çocukları kadınları insanları parçalayan köpeklerden nefret ediyorum. Sevmek için bir sebep göremiyorum"
(Twitter paylaşımındaki yazım hataları Yıldız Tilbe'ye aittir)
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