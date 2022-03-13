Başak Dizer Tatlıtuğ'dan, Yıldız Tilbe'ye sert tepki: 'Vicdanınızdan utandık'
Twitter hesabından "Bölge halkı köpeklere zehirli et versin, hepsi gebersin" şeklinde bir paylaşımda bulunan şarkıcı Yıldız Tilbe'ye, moda tasarımcısı ve stilist Başak Dizer Tatlıtuğ'dan sert tepki geldi. Tatlıtuğ, Instagram'dan yaptığı paylaşımda Tilbe için "Vicdanınızdan utandık" ifadelerini kullandı.
Şarkıcı Yıldız Tilbe, sokakta yaşayan köpekleri hedef alan
paylaşımlarıyla sosyal medyada tepki çekti.
Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Tilbe,
"Sahipsiz köpekler hayvan barınaklarında toplanıp aklı başında,
hayvansever görevliler tarafından bakılmalıdır. Saldıran köpek gruplarına
bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin, insan parçalamak
nedir ya?” dedi.
Şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Toplasınlar hayvan barınaklarına köpekleri, hayvanseverler
görevlendirilsin, hayvan sevmeyen sırf görev diye bu işi yapan birileri olmasın
barınaklardaki hayvanlar birbirini yiyor açlıktan Allah razı olmasın,
hayvanseverler görevlendirilsin, kontrol edilsin hayvan da kurtulsun insan da.”
BAŞAK DİZER’DEN SERT TEPKİ
Yıldız Tilbe’nin ifadeleri kısa sürede gündem olurken; ünlü
isme tepki gösterenlerden biri de moda tasarımcısı ve stilist Başak Dizer
Tatlıtuğ oldu. Hayvanseverliği ile tanınan ve barınakları sıkça ziyaret ettiği
bilinen Tatlıtuğ, Tilbe’ye Instagram yaptığı paylaşımla yanıt verdi.
“Vicdanınızdan utandık” diyen Başak Dizer Tatlıtuğ, şu
ifadeleri kullandı:
“Siz hiç zehirli et yüzünden saatlerce kan kusarak, bağırarak, tepinerek ölen bir köpek gördünüz mü? Vicdanınızdan utandık. Çözüm bu mu olmalı? Öldürmek!!! Yoksa toplu kısırlaştırmak, rehabilite etmek ve sayılarını azaltmak mı? Zaten maximum 10 sene yaşayabilen bir hayvandan bahsediyoruz. Çoktan biterdi bu sorun zaten 20 seneden kısırlaştırma ile."
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