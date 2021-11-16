Peaky Blinders’ın yaratıcısından yeni dizi
İlgiyle takip edilen dizilerden Peaky Blinders'ın yaratıcısı Steven Knight, bu kez altı bölümlük mini bir diziyle izleyicilerle buluşacak. "SAS: Rogue Heroes" adını taşıyacak yapım, Özel Kuvvetler birimi olan SAS'ın İkinci Dünya Savaşı sırasında nasıl kurulduğunun dramatize edilmiş bir anlatımı olacak. Dizi, İngiltere'de BBC One ve BBC iPlayer'da prömiyer yapacak.
Fenomen dizi serisi “Peaky Blinders”ın yaratıcısı Steven Knight'ın altı bölümlük yeni mini dizisi “SAS: Rogue Heroes”, MGM'in ABD'deki premium ağı Epix'e gelmeye hazırlanıyor.
Epix, seriyi küresel distribütör Banijay Rights'tan satın aldı. Anlaşma, Banijay Rights'ın satış, ortak yapım ve satın almalarından sorumlu başkan yardımcısı Matt Creasey tarafından yapıldı. Bu, serinin ilk uluslararası anlaşması.
Beyazperde'nin haberine göre; Kudos ve Nebulastar tarafından Epix ve onu görevlendiren Birleşik Krallık yayıncısı BBC için yapılan “SAS: Rogue Heroes”, Özel Kuvvetler birimi olan SAS'ın İkinci Dünya Savaşı sırasında nasıl kurulduğunun dramatize edilmiş bir anlatımı olacak.
DİZİNİN KONUSU
Ben Macintyre'ın aynı adlı çok satan kitabından uyarlanan dizi, yanlış giden bir eğitim tatbikatı sonrasında hastaneye kaldırılan eksantrik genç bir subay olan David Stirling'i merkezine alıyor. Geleneksel komando birimlerinin çalışmadığına ikna olan Stirling, modern savaşın kabul edilen tüm kurallarına aykırı olan radikal bir plan yaratır.
Stirling'i Connor Swindells (“Vigil”) oynayacak ve oyuncu kadrosunda ayrıca, Jack O'Connell (“Skins”), Dominic West (“The Crown”), Alfie Allen (“Jojo Rabbit”), Tom Glynn-Carney (“ Dunkirk”) ve Sofia Boutella (“Atomic Blonde”) yer alıyor. Tom Shankland (“The Serpent”) tarafından yönetilecek olan dizinin yapımcılığını Stephen Smallwood (“Patrick Melrose”) üstlenecek. Kudos için Karen Wilson, Martin Haines ve Emma Kingsman-Lloyd, BBC için Tommy Bulfin yürütücü yapımcı olacak.
Dizi, İngiltere'de BBC One ve BBC iPlayer'da prömiyer yapacak.
Epix başkanı ve MGM Scripted Television başkanı Michael Wright şunları söyledi:
“Steven Knight ve Kudos, Epix'in yüksek, sinematik hikaye anlatımını tamamlayan sürükleyici bir tarihi drama yarattı. Bu diziye Amerikalı izleyiciler için Epix'te özel bir yuva vermek için Banijay Rights ile birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyoruz." Creasey ise şunları söyledi: “'SAS: Rogue Heroes', bu fantastik hikayeyi hayata geçiren yıldız oyuncu kadrosuyla dolu, vizyon sahibi Steven Knight'ın usta işi. Epix'in bu fantastik dramayı daha geniş bir ABD izleyicisine ulaştırmak için aramıza katılmasından heyecan duyuyoruz."
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