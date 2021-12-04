Peaky Blinders’ın final sezonundan yeni tanıtım

04 Aralık 2021 Cumartesi, 00:00

BBC ekranlarında izleyicilerle buluşan "Peaky Blinders" dizisinin altıncı ve final sezonundan kısa bir tanıtım fragmanı yayınlandı. BBC’nin sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoda Cillian Murphy tarafından canlandırılan Thomas Shelby karakteri ve Tom Hardy’nin hayat verdiği Alfie Solomons karakteri yer alıyor.

Dizinin 5’inci sezonu iki yıl önce yayınlanmış, hayranları bir süredir 6’ncı ve son sezonun yayınlanmasını beklemeye başlamıştı.

Final sezonunun yayın tarihi 2022’nin başı olarak duyuruldu.

THOMAS SHELBY VE ALFİE SOLOMONS'A ODAKLANILDI

Play Tuşu'nun haberine göre, yeni yayınlanan teaser’da ‘Peaky Blinders’ çetesinin başı Thomas Shelby (Cillian Murphy) geri dönüyor. 5’inci sezonun finali seyirciyi merakta bırakan bir sahneyle sona ermişti.

Tanıtımda Shelby diziye ikinci sezonda katılan ve seyircinin favori karakterlerinden Alfie Solomons’a (Tom Hardy) “Senin son sahneni yazmış olabilirim” diyor.

Solomons ve Shelby’nin ortaklığı dizinin en merak edilen öykülerinden biri. Nitekim son sezonun kısa tanıtımı bu ikiliye odaklanılacağına dair sinyaller veriyor.

Dizinin hayranlarının hasret dolu bekleyişi birkaç ay içinde son bulacak. Final sezonunun yayın tarihi 2022’nin başı olarak duyuruldu.