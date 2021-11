Netflix’in orijinal dizisi Anne With An E Türkiye’ye uyarlanıyor

15 Kasım 2021 Pazartesi, 16:53

Dijital yayın platformu Netflix'in sevilen dizilerinden 'Anne with an E', "Yeşil Vadi'nin Kızı" adıyla Türkiye'ye uyarlanıyor.

Lucy Maud Montgomery'nin klasikleşen çocuk romanı Anne of Green Gables'tan uyarlanan 2017- 2019 yılları arasında yayınlanan Anne With An E, 3. sezonu ile izleyenlere veda etmişti. Moira Walley-Beckett'ın yaratıcısı olduğu dizi, Amybeth McNulty'nin başrolüyle toplam 27 bölüm sürdü ve onlarca TV ödülünün de sahibi olmayı başardı. Anne With An E Türkiye, Yeşil Yapım’ın öncülüğünde çekilecek ve “Yeşil Vadinin Kızı” adı ile ekranlara gelecek.

BAŞROLÜ BELLİ OLDU

Beyazperde'de yer alan habere göre; Yeşil Yapım adına Özkan İpek’in yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ile Çağıl Nurhak Aydoğdu oturuyor. Dizinin başrolünde ise geçtiğimiz yıl en iyi çocuk oyuncu seçilen ve birçok farklı yapımla karşımıza çıkan Beren Gökyıldız yer alacak.

Yeşil Vadi'nin Kızı'nın geri kalan oyuncu kadrosu ise yakın zamanda açıklanacak. Dizinin hangi kanal ya da platformda yayınlanacağı ve yapımın ne zaman ekranlara geleceği ise henüz belli değil.

'ANNE WITH AN E' DİZİSİNİN KONUSU NE?

Anne With An E dizisinde ana karakter olan Anne, anne ve babasının ölümü sonrasında kimsesiz kalan bir kızdır. Hayatına bir yön vermeye çalışan küçük kız, yaşadığı tatsızlıklardan sonra evlenmemiş yaşlı bir kadın ve onun erkek kardeşi tarafından evlat edinilir.

Dizi, Green Gables kasabasındaki yeni hayatına alışmaya çalışan Anne, sevgi dolu kalbi ve zekası ile karşısına çıkan bütün zorlukların üstesinden nasıl geldiğini konu alıyor.