Peker Açıkalın hayranlarını korkuttu: Hastaneden paylaşım yaptı!

Yayınlanma: 28.04.2025 - 14:06

Güncelleme: 28.04.2025 - 14:06

Avrupa Yakası dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan ve pek çok yapımda yer alan ünlü oyuncu Peker Açıkalın, son dönemde gözlerden uzak yaşamını sürdürüyordu. Geçtiğimiz yıl beyin kanaması geçirdiği iddialarıyla gündeme gelen Açıkalın'ın, konuşma yetisini kaybettiği öne sürülmüştü.

Kameralar karşısına geçerek bu yanlış haberlere açıklık getiren Açıkalın, "Yazılan yanlış haberlere inanmayın, sağlığım yerinde. Konuşmamda ve yürümemde bir sakatlık yok" diyerek sağlığının iyi olduğunu belirtti.

SAÇLARINI SIFIRA VURDURDU, SEVENLERİ KORKTU

Son olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çeken Peker Açıkalın, saçlarını sıfıra vurdu ve bıyık bıraktı. Ancak, paylaşımındaki hastane videosuyla sevenlerini bir kez daha endişelendirdi.

Açıkalın, video açıklamasında, "Dün akşam damarlarımı bulamadılar. Nasıl bulamadılar, onu da bilmiyorum. İçine girip sondaj yaptılar" ifadelerini kullandı. Paylaşımına ise, "Hayatı ciddiye almak lazım" notunu ekledi.

SOSYAL MEDYADA GERİLİM: "SAĞLIĞINIZA DİKKAT EDİN"

Sosyal medyada takipçileri, Açıkalın’a "Sağlığınıza dikkat edin", "Adam ne hale gelmiş", "Yazık geçmiş olsun" gibi yorumlarla destek verdi.

PEKER AÇIKALIN'DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Peker Açıkalın, yakın zamanda Atatürk’ün portresiyle poz vererek bir paylaşımda bulundu. Açıkalın, "Beyin kanaması da geçirsem, kalp krizi de geçirsem, hastanede de yaşasam, yanında milyonlarca kalp var atan, onun için demiş, sana dua etmiş analarımız, dedelerimiz... 'ATAM sen kalk da ben yatam. Kurban olsun sana bu vatan'" diyerek duygusal bir mesaj verdi.