Yeni tarzı Cemil İpekçi'ye benzetilmişti... Peker Açıkalın'dan açıklama: 'Cemil İpekçi değil, Seyit Onbaşı'
Oyuncu Peker Açıkalın, değişimini Cemil İpekçi'ye benzetenlere yanıt vererek; "Son imajım, sayın Cemil İpekçi bey değil, Çanakkaleli Seyit Onbaşı'dır" dedi
Ünlü oyuncu Peker Açıkalın, 'Avrupa Yakası' dizisinde canlandırdığı 'Gaffur Aksoy' karakteriyle hafızalarda yer etmişti.
Son olarak sosyal medya hesabında paylaştığı yeni fotoğraflarla dikkatleri üzerine çeken Açıkalın, değişen imajıyla büyük ilgi gördü.
Birçok takipçisi, Peker Açıkalın’ın yeni imajını ünlü modacı Cemil İpekçi'ye benzetti. Ancak Açıkalın, bu yorumlara sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Oyuncu, "Son imajım, sayın Cemil İpekçi bey değil, Çanakkaleli Seyit Onbaşı'dır" diyerek benzetmelere mizahi bir şekilde karşılık verdi.
Açıkalın’ın yeni imajı, takipçileri arasında büyük yankı uyandırırken, sosyal medya platformlarında çok sayıda yorum ve paylaşım yapıldı.
Etiketler: #Peker Açıkalın #cemil ipekçi #Seyit Onbaşı
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