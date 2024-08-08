Yayınlanma: 08.08.2024 - 12:15

Güncelleme: 08.08.2024 - 12:15

Kariyerinde birçok ulusal ve uluslararası madalya kazanmış olan Dereli, Türkiye rekorlarının da sahibidir. Peki, Emel Dereli kimdir? Gülle sporcusu Emel Dereli nereli, kaç yaşında?

EMEL DERELİ KİMDİR?

Emel Dereli, 25 Şubat 1996 tarihinde Karabük'ün Yenice ilçesinde doğdu. Eğitimine Kalaycılar İlköğretim Okulu'nda başladı ve beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle gülle atma sporuna yöneldi. 2010 yılında milli takıma davet edilen Dereli, kısa sürede pek çok madalya kazanarak adını duyurdu.

EMEL DERELİ KARİYERİ

Emel Dereli, 2010 yılında başladığı milli takım kariyerinde Balkan Yıldızlar ve Gençler Şampiyonalarında birçok madalya kazandı. 2012'de Fenerbahçe'ye transfer oldu ve Avrupa ile dünya şampiyonalarında dereceler elde etti. 2016 yılında Amsterdam'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Dereli, gülle atmada Türkiye'nin rekorlarını elinde tutmaktadır. 2021'de Tokyo Olimpiyatları'na kota kazandı.