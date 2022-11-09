Pelin Karahan kimdir, kaç yaşında? Pelin Karahan'ın eşi kim?

09 Kasım 2022 Çarşamba, 11:34

Oyuncu Pelin Karahan'ın eşi ameliyata alındı. Karahan eşinin sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.



PELİN KARAHAN KİMDİR?

Ankara’da doğup büyüyen Karahan, İlkokulu Arı Koleji’nde okudu. Anne ve babası Pelin Karahan henüz 8 aylıkken boşandı. Karahan, annesi ile yaşadı. Ortaokulun bir bölümünü Ankara Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu’nda ve Ödemiş İlköğretim Okulu’nda tamamladı. Aynı yıl Polis Koleji'ni kazandı. Daha sonra Polis Kolejini bırakıp Ankara Sokullu Mehmet Paşa Lisesi’ne devam etti. Anadolu Üniversitesi Turizm İşletme’den mezun oldu. İstanbul'a yerleşip Erberk Ajans’a kaydoldu. Bu ajans aracılığıyla Çağan Irmak ile Demirdöküm reklam filmini çekti. Daha sonra Kavak Yelleri dizisinin seçmelerine katıldı ve Aslı rolüne seçildi. Muhteşem Yüzyıl adlı dizide Mihrimah Sultan'ı canlandırdı. Bir Zamanlar Kıbrıs/Kıbrıs: Zafere Doğru Dizisinde İnci Dereli rolünü canlandırdı.

TRT Okul'da "Bir Evde" adlı hayvan bakımı programını sundu.

Show TV'de "Pelin Karahan ile Nefis Tarifler" adlı yemek programını sundu.

2022 yılında ise Star TV'de Ramazan Ayı boyunca yayımlanan Pelin'in Mutfağı adlı programını sundu.

PELİN KARAHAN'IN OYNADIĞI DİZİLER?

2007-2011 Kavak Yelleri Aslı Zeybek Televizyon dizisi

2012-2014 Muhteşem Yüzyıl Mihrimah Sultan Televizyon dizisi

2012 Mavi Kelebekler Konuk Oyuncu Televizyon dizisi

2015-2016 Yeter Aylin Harmanlı Televizyon dizisi

2018 Yuvamdaki Düşman Tülin Televizyon dizisi

2021-2022 Bir Zamanlar Kıbrıs/Kıbrıs: Zafere Doğru

PELİN KARAHAN KAÇ YAŞINDA?

Pelin Karahan 1984 yılında doğdu. Pelin Karahan 38 yaşındadır.

PELİN KARAHAN NERELİ?

Pelin Karahan'ın babası Düzceli annesi Antalyalıdır. Ayrıca anneanne tarafından Arnavut kökenli. Dede tarafından Selanik göçmenidir.

PELİN KARAHAN'IN İLK EŞİ KİMDİR?

Ekim 2011 yılında pilates eğitmeni Erdinç Bekiroğlu ile Barselona'da evlendi. Ancak Bekiroğlu'ndan 2013 yılı Kasım ayında boşandı.

PELİN KARAHAN'IN EŞİ KİMDİR?

24 Haziran 2014'te iş insanı Bedri Güntay ile Adile Sultan Sarayı'nda evlendi. Çiftin Ali Demir ve Can Eyüp isminde iki çocuğu var.

BEDRİ GÜNTAY KİMDİR?

Bedri Güntay 1984 yılında doğdu. Güntay'ın güvenlik şirketi bulunuyor.

BEDRİ GÜNTAY'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Pelin Karahan eşi Bedri Güntay'ın sağlık durumu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Karahan "Sosyal medyada ve basında çıkan haberlerden dolayı bu açıklamayı yapma gereği duyuyorum. Eşim Bedri Güntay, bugün teşhisi konulan akciğer embolisi nedeniyle acil ameliyata alınmıştır. Yapılan anjiyo gayet başarılı geçti şu an hastanede gözetim altında devam ediyor süreci. Arayan soran herkese çok teşekkürler, şu an aramalara ve mesajlara dönemiyorum. Anlayışınız için teşekkürler. Sevgiler." açıklamasını yaptı.



