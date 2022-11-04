Derya Yanık kimdir? Derya Yanık evli mi çocuğu var mı?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, eşini kaybeden kadınlara ücretsiz verilecek sosyal konutlar için getirilen "3 çocuk" şartına ilişkin konuştu. Yanık, "Ben, bu 3 çocuk fobisini, muhalefet milletvekili arkadaşlarımızda bu kadar travmatik etki oluşturduğunu bilmiyordum" dedi. Derya Yanık kimdir? Derya Yanık evli mi çocuğu var mı?
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bütçesi görüşüldü. Görüşmeler sonrasında Bakan Derya Yanık, Komisyon üyelerinin sorularını yanıtladı.
Yanık, eşini kaybeden kadınlara ücretsiz verilecek sosyal konutlar için getirilen "3 çocuk" şartı üzerine sorulan sorulara şu yanıtı verdi:
Bakan Yanık, "Ben, bu 3 çocuk fobisini, muhalefet milletvekili arkadaşlarımızda bu kadar travmatik etki oluşturduğunu bilmiyordum. 3 çocuğa niye itiraz ediyorsunuz? 3 çocuk ve üzeri, 4-5 olabilir… Bu, bize göre açıklamaya gerek olmayacak, şeffaf, anlaşılabilir bir çalışma" dedi.
DERYA YANIK KİMDİR?
1972 yılında Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Kadirli’de, orta ve lise öğrenimini Adana Anadolu Lisesi’nde tamamlayan Yanık, 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1996 yılında, İstanbul Barosu’ndan avukatlık ruhsatını alarak mesleğe başladı. AK Parti’nin kuruluşunda İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi olarak yer aldı. 2004-2014 yılları arasında 5 ve 6. dönem İBB Meclis Üyeliği yaptı. Derya Yanık, 24 Mart 2021 tarihinde AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi’nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. 21 Nisan 2021 tarihinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atandı.
Yanık, 20 Mayıs 2021'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu'nda yaptığı sunumda; kadına yönelik şiddet olaylarına ilişkin kullandığı .."tabloya baktığınızda da mesela, Ocak 2020 itibarıyla 19.582 olan sayı, Şubat ve Martta bir parça hani tolere edilebilir sayılarda artarken Nisan 2020'de bir düşüş, ciddi bir düşüş gösteriyor.." ifadelerine yer verdi. Yanık'ın Türkiye'de salgın döneminde kadına şiddet olaylarındaki artışın 'tolere edilebilir' düzeyde olduğunu söylemesi kamuoyunda tepkilere yol açtı. Derya Yanık gelen tepkiler ve eleştiriler üzerine sosyal medyada yaptığı açıklamada, tolere etmek ifadesini istatistiksel açıklama için kullandığını, konuşma metninden cımbızlama yapıldığını ve algı operasyonu yapılarak gündem yaratıldığını belirterek olayı tekzip etti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 23 Nisan 2021'de makamında konuk ettiği çocuğun gizlilik haklarını ihlal etmişti. Ramazan ayı olduğu için de küçük çocuğa çikolata ve çay ikram etmediğini de açıklamıştı.
DERYA YANIK EVLİ Mİ?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık evli değil. Derya Yanık'ın
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