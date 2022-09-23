PETA'dan kadınlara 'Et yiyen erkeklerle seks yapmayın' çağrısı

23 Eylül 2022 Cuma, 10:35

Hayvan hakları örgütü Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler (PETA), et yiyen erkeklerin sera gazı emisyonundan sorumlu olduğunu belirterek kadınları, et yapan erkeklerle seks yapmamaya davet etti.

"DÜNYAYI KURTARMAK İÇİN SEKS BOYKOTU"

The Telegraph'ta yer alan habere göre, PETA’nın Almanya şubesi, bilim dergisi Plos One’da geçen yıl yer alan bir makaleye işaret ederek “erkeklerin daha fazla et yemeleri sebebiyle kirliliğe kadınlara oranla yüzde 41 daha fazla neden olduğunu” vurguladı.

PETA, kadınların “dünyayı kurtarmak için et yiyen erkeklerle seks boykotuna” başlaması gerektiğini söyledi.

PETA Almanya’dan Daniel Cox, babaların “erkekliği” et tüketimiyle bağdaştırdığını iddia ederek “Hepsini tanıyoruz. Bira şişeleri ve 700 Euro’luk ızgaralarındaki 70 Cent’lik sosislerini tutan barbekü masalarıyla banliyö babaları” ifadelerini kullandı. Cox, çocuklarına yaşamaya değer bir dünya bırakabilmek için erkekleri vegan olmaya çağırdı.

Cox, “Toksik maskülenliğin iklime zarar verdiğine dair bilimsel kanıt bulunuyor. Tüm et yiyen erkekler için seks ya da üreme yasağı bu kapsamda anlamlı olacaktır” dedi.

PETA'NIN ÖNERİSİ TEPKİ ÇEKTİ

PETA’nın önerisi Almanya’da yankı uyandırdı. Muhafazakâr parti Hristiyan Sosyal Birliği’nden (CSU) siyasetçi Florian Hahn “Et yiyenlerle seks yasağındansa bölücü ideolojilere sahip olma yasağı olmalıdır” dedi.

Almanya’nın en çok satan tabloid gazetesi Bild’in kapağına da taşınan öneri, “Radikal hayvan hakları aktivistlerinin mantığına göre, stadyumda sosis söyleyen bir kimse, yazları ızgara yapmayı seven biri ya da şnitzelsiz yapamayan kişi üremeye değer değildir. Delice bir önerge” ifadeleriyle tepki çekti.

Bild’e konuşan sosis satıcısı Jessica Stahl, “Ne diyeceğimi bilmiyorum, kadınlara erkeklerden daha fazla sosis satıyorum” dedi.