Vegan peynir yasağı nedir? Yasa, 'vegan peyniri' hile mi zannediyor?

07 Eylül 2022 Çarşamba, 18:21

Peynir Tebliği’ne göre bitkisel peynirden üretilen peynirlere "peynir" denmesi, ambalaj üzerinde bu ifadeye yer verilmesi aldatma olarak nitelendirilerek daha önce yasaklanmıştı. Bu uygulamanın iptali yönünde hukuki adımlar atılırken, kısıtlama Türkiye'de bir adım daha ileri götürülerek bahsi geçen bitkisel ürünlerin "görüntü olarak peynire benzemesi" de yasaklandı. Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne eklenen 9/3'üncü maddede, "Bitkisel yağ veya diğer gıda bileşenleri kullanılarak peynir izlenimi veren ürünler üretilemez" denildi.

YASA, 'VEGAN PEYNİRİ' HİLE Mİ ZANNEDİYOR?



Cumhuriyet.com.tr ekonomi müdürü Bora Erdin'in ekonomi masası programına konuk olan Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneği Başkanı gıda mühendisi Ebru Akdağ Peynir Tebliği'ne değindi.

Ebru Akdağ," Bu konuda bakanlıkla da görüşüyorum, yapılması gerektiğini de söylüyorum. Bitkisel bazlı beslenmeyi, bitkisel bazlı gıdaların önünü açılmasını çok önemsiyorum. Çünkü bu en başta bir tüketici hakkı. Veganlık ayrı, sadece vegan olmakta gerekmez. Ben şahsen daha çok bitkisel bazlı beslenmeyi daha ağırlıklı yapmaya çalışıyorum. Birçok insan da buraya yönelmeye çalışıyor. Dolayısıyla yağların bitkisel alternatifleri var mı? Var. Başka ürünlerin de var. Ama şu ara mesela ne oldu, bitkisel peynirlere yasak geldi. Neden yasak bu arada? Çünkü tahşiş mi var orada, yoksa bitkisel bazlı mı? Tüketicinin aklı karışıyor. Üzerinde yazıyor bitkisel diye. Avrupa’da ve Amerika’da da böyle bir tartışma da var. Mesela bitkisel sütler. Bitkisel süt değil o ürün. O yüzden zaten şu anda bizde de yasak zaten. Bitkisel içecek adı verilmesi gerekiyor. Badem içeceği gibi. Çünkü süt hayvansal bir üründür. Dolayısıyla bunlara karşı yasaklamalar var ama ürün yine markette olmalı. Bu tarz çeşitlenmeler olmalı. Şu anda bitkisel bazlı gıdalar ile ilgili bir regülasyon yok. Ve bence Avrupa’da da yok, onlarda çalışıyor. Türkiye bu konuda öncü olabilir. Yasaklamak demek hem inovasyonun önünü kapatmak hem tüketici tercihlerinin önünü kapatmak demek. Ben bitkisel peynir benzeri bir ürün istiyorsam veya tereyağın bitkisel versiyonu diye düşünülür. O yüzden bunun önünün açılması lazım."









