Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evleniyor

Yayınlanma: 08.08.2023 - 15:46

Güncelleme: 08.08.2023 - 15:46

Ünlü oyuncu Pınar Deniz, kendisi gibi oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile evlilik kararı aldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Deniz'in Cambridge’de Kaan Yıldırım’dan evlilik teklifi aldığı ve kabul ettiği iddia edildi.

Önümüzdeki haftalarda Yargı dizisinin yeni sezonu için kamera karşısına geçecek olan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’ın henüz evlilik konusunda bir tarih belirlemediği belirtildi.

Çift temmuz başında beraberliklerinin birinci yılını kutlamıştı.