Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evleniyor
Bir süredir birlikte olan ünlü oyuncular Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evlilik kararı aldı.
Ünlü oyuncu Pınar Deniz, kendisi gibi oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile evlilik kararı aldı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Deniz'in Cambridge’de Kaan Yıldırım’dan evlilik teklifi aldığı ve kabul ettiği iddia edildi.
Önümüzdeki haftalarda Yargı dizisinin yeni sezonu için kamera karşısına geçecek olan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’ın henüz evlilik konusunda bir tarih belirlemediği belirtildi.
Çift temmuz başında beraberliklerinin birinci yılını kutlamıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kontak kapatacağız, kabul etmiyoruz'
- AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 'üzülecek'
- İntihar eden müftü bu yüzden mimlenmiş!
- İkiyüzlü hizmet belediyeciliği!
- Ellerinde silahlarla dolaştılar!
- 'Murat komiser'in son hali şoke etti
- Demirtaş'tan Buket Aydın'a 'kredi kartı' göndermesi
- Oyuncu Alakurt'tan Kılıçdaroğlu'na çirkin sözler
- İzmir’de bir garip kiralık ilanı: Bakıcılık da yapacak!
- Anadolu rock müziğin efsane ismi hayatını kaybetti