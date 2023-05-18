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Pınar Deniz'in yer aldığı "Aktris" Disney+'ta

The Walt Disney Company’nin dijital yayın platformu Disney+ üzerinden yayımlanacak olan Aktris 31 Mayıs'ta izleyici ile buluşacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2023 - 16:57
Pınar Deniz'in yer aldığı
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Aktris 31 Mayıs'ta dijital platform üzerinden yayımlanacak. Yapımcılığını BKM’ninüstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Soner Caner yer alıyor. Senaryosunu Hakan Bonomo’nun kaleme aldığı dizinin başrollerinde Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu yer alırken onlara Tolga Tekin, Ahmet Rıfat Şungar, Şebnem Hassanisoughi, İpek Çiçek ve Serhat Kılıç gibi önemli isimler eşlik ediyor. Diziden görseller ve yeni bir tanıtım yayımlandı.

AKTRİS'İN KONUSU

Suç, gerilim ve mizah öğelerinin bir arada olduğu bu yapımda sanatçıların gündüz ışıltılı, gece ise karanlık dünyasının keskin geçişlerine tanıklık edilecek.

Geçtiğimiz günlerde ana fragmanı yayımlanan yapımdan yeni bir tanıtım geldi.


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