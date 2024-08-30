Tarih belli oldu: Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evleniyor!
Uzun süredir aşk yaşayan ve evlilik hazırlığı yapan oyuncu çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın nikah tarihi belli oldu.
Oyuncu çift Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, bir süredir aşk yaşamaları ve bu yaz evlenmelerinin beklenmesi üzerine hayranlarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Zaman zaman birlikte çekildikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşan çiftin ne zaman evleneceği de nihayet netleşti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, çiftin düğünü Eylül ortasında gerçekleşecek.
Geçtiğimiz yıl 6 Ağustos’ta İngiltere’de evlilik kararı alan ve bu yaz evlenmeleri beklenirken nikah planlarını erteleyen ünlü çift, önce beraber oturacakları evi seçip onun dekorasyonuyla ilgilendi. Şimdi ise Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın Eylül ortasında nikah kıyacakları ve bu özel gün için hazırlıklarını sürdürdükleri ortaya çıktı.
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