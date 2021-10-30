Pink Floyd'un kurucularından Syd Barrett'in gitarı rekor fiyata satıldı
Efsanevi İngiliz rock grubu Pink Floyd'un kurucularından Syd Barrett'in gitarı, yapılan müzayedede yaklaşık 27 bin dolara alıcı buldu.
Dünyaca ünlü progressive rock grubu Pink Floyd'un kurucularından Syd Barrett'in gitarı, İngiltere'deki Cheffins müzayede evinde yapılan açık artırmayla yaklaşık 20 bin pound'a (27 bin dolar civarı) satıldı.
Müzayede evinden yapılan açıklamada, "Cambridge'de ikamet eden ve Pink Floyd'un kurucusu Roger 'Syd' Barrett'a ait olan 12 telli Yamaha gitar, 28 Ekim Perşembe günü Cheffins Art & Design Sale'de 19 bin 920 pound karşılığında satıldı" ifadelerine yer verildi.
Gitarın alınış fiyatının açık artırmada satıldığı miktardan iki kat daha az olduğu tahmin ediliyor.
Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre; müzisyenin gitarı satan yeğeni Mark Barrett'a göre alınan para, ruh sağlığı ve yaşlılara yardım STK'larına aktarılacak.
Öte yandan Cheffins müzayede evi, Syd Barrett'in bahçe masası ve bir okul fotoğrafının da açık artırmayla satışa çıkarıldığını belirtti.
Masa, gitarı alan kişiye yaklaşık 2 bin pound'a satıldı.
Geçen aylarda Barrett'in 'Vazodaki Turuncu Dahlias' adlı tablosu, müzayedede 28 bin pound'a alıcı bulmuştu.
Yetenekli gitarist Syd Barrett, 7 Temmuz 2006'da Cambridge'de hayatını kaybetmişti. Müzisyen, ölmeden evvel uzun bir zamandır şeker hastalığıyla mücadele ediyordu.
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