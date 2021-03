Pink Floyd’un 1990 Knebworth konseri canlı albüm olacak

12 Mart 2021 Cuma, 00:10

Pink Floyd, 1987’de yayımlanan “A Momentary Lapse of Reason” albümünü desteklemek için büyük boyutlu dünya turunu tamamlamasından birkaç yıl sonra, 1990’da İngiltere’nin Hertfordshire şehrinde bulunan Knebworth köyünde ses getiren bir konser vermişti. Konserde Paul McCartney, Genesis ve Eric Clapton da sahne almıştı.

1990’da verilen büyük konserde Pink Floyd, 120 bin kişinin önünde sahneye çıkmıştı. MTV’nin küresel olarak yayınladığı konserden elde edilen gelir, Londra yakınlarındaki bir performans sanatları okulu olan BRIT School’u inşa etmek için fon kullanan müzik terapisi yardım kuruluşu Nordoff Robbins’e aktarılmıştı.

Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu, “Wish You Were Here”, “Comfortably Numb” ve “Money” gibi sevilen şarkılarını seslendirdiği konserini canlı albüme dönüştürecek. “Live at Knebworth 1990” albümü 30 Nisan’da CD formatında yayımlanacak. Albüm dijital platformlarda da yer alacak.

NTV'nin aktardığına göre, düzenlemesi Andy Jackson ve David Gilmour tarafından yapılan “Live at Knebworth” 1990 albümünde, “Shine On You Crazy Diamond, Parts 1-5”, “The Great Gig In The Sky”, “Wish You Were Here”, “Sorrow”, “Money”, “Comfortably Numb” ve “Run Like Hell” şarkıları yer alıyor.

DÜNYA ÇAPINDA BAŞARI

1965’te Londra’da kurulan İngiliz rock müzik grubu, felsefi şarkı sözleri, yenilikçi albüm kapakları, etkileyici-girift sahne şovları ile dünya çapında başarıya ulaştı.

Pink Floyd, gitar ve vokalde Syd Barrett, davulda Nick Mason, basta ve vokalde Roger Waters ve klavye ve vokalde Richard Wright adlı üniversite öğrencileri tarafından kuruldu. 1960’ların sonunda Londra verdikleri konserlerle popülerlik kazanan Pink Floyd, Barrett’in liderliği altında listelere giren iki single ve başarılı bir ilk albüm olan “The Piper at the Gates of Dawn”u (1967) yayımladı.

Gitarist ve vokalist David Gilmour Aralık 1967’de gruba katıldı. Bu dönemde zihinsel rahatsızlık geçiren Barrett, durumunun kötüleşmesinin ardından Nisan 1968’de gruptan ayrıldı. Waters grubun birinci söz yazarı ve yaratıcı lideri oldu ve “The Dark Side of the Moon” (1973), “Wish You Were Here” (1975), “Animals” (1977), “The Wall” (1979) ve “The Final Cut” (1983) gibi konsept albümlere imza attı.

“The Dark Side of the Moon” ve “The Wall” tüm zamanların en çok satan albümlerinden oldu. Grubun simgesi haline gelmiş olan “The Dark Side of the Moon”, tüm zamanların en uzun süre zirvede kalan albümü olarak Billboard 200 listesinde 741 hafta kaldı.